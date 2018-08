Al via la nuova stagione del minibasket al Basket Femminile Porcari

PORCARI – Riparte al Basket Femminile Porcari la grande stagione del minibasket. La società delle suore Cavanis si prepara un altro anno ad accogliere bambine e bambini nati negli anni dal 2007 al 2013 per insegnare loro le prime nozioni della pallacanestro, secondo una tradizione che va avanti da oltre 50 anni.

In un PalaSuore tirato a lucido e ridipinto di giallo e di blu, i colori del sodalizio porcarese, da lunedì 10 settembre riprenderanno le sedute e per tutto il mese i genitori che vorranno far provare ai propri figli questo sport potranno accompagnarli in palestra dove gli istruttori guidati da Adele Fanucchi, responsabile del Centro minibasket Porcari, li faranno divertire con la palla.

Qui però non si impara solo a giocare a pallacanestro. Secondo i dettami delle suore Cavanis alle piccole e ai piccoli vengono trasmessi valori importanti, vengono educati al rispetto, all’amicizia, alla convivenza, alla solidarietà, insomma vengono aiutati a crescere nel modo migliore attraverso lo sport.

Lo scorso anno il Centro minibasket Porcari ha superato i cento iscritti, obiettivo che sarà con ogni probabilità superato anche questa stagione.

Ovviamente le sedute di prova sono gratuite.

Vediamo gli orari dei corsi per le varie categorie: Pulcini e Paperine (nati nel 2012 e 2013) mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.45; Scoiattoli e Libellule (nati nel 2010 e 2011) lunedì e giovedì dalle 17.45 alle 19. Aquilotti e Gazzelle (nati nel 2008 e 2009) lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.45.

Esordienti maschili (nati nel 2007 e 2008) il martedì dalle 16.30 alle 17.45 e il giovedì dalle 15 alle 16.30.

Esordienti femminili (nate nel 2007 e 2008) martedì e venerdì dalle 17.45 alle 19.