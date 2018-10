Al via la messa in sicurezza del corridoio del primo piano delle due scuole “Giardino” e “Pascoli”

LUCCA – Ponteggio a platea per proteggere il corridoio delle scuole dell’infanzia “Giardino” e primaria “Pascoli” di piazza Santa Maria Forisportam. Durante i mesi estivi, infatti, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la dirigente, ha avviato le indagini conoscitive finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio. Gli uffici stanno elaborando le informazioni raccolte, tuttavia è stato deciso, in via precauzionale, di proteggere il transito lungo il corridoio del primo piano della scuola “Pascoli”, dove il controsoffitto presenta alcune lesioni. La vetustà e la realizzazione di tipo artigianale dell’opera non consente infatti di effettuare un’analisi scientifica e approfondita del danno: per questo motivo gli uffici hanno ritenuto opportuno, come prima cosa, mettere in sicurezza il passaggio, con l’obiettivo di eseguire l’intervento mirato e approfondito di sostituzione del controsoffitto durante l’estate prossima.

Approfittando della sospensione delle attività didattiche in concomitanza di Lucca Comics&Games, verrà montato un ponteggio a platea che proteggerà il transito lungo il corridoio del primo piano. Il passaggio è garantito, così come le vie di esodo.