Al via la 2° edizione del premio “Pino Massara” all’Auditorium del Suffragio dell’Istituto Musicale Boccherini

LUCCA – A Lucca si svolgerà, nelle Serate del 24 e 25 ottobre presso l’Auditorium del Suffragio dell’Istituto Musicale Boccherini la seconda edizione del premio internazionale “Pino Massara” riservato a giovani Autori musicisti di Pop o di Jazz, che abbiano, al 15 settembre 2018, meno di trentacinque anni compiuti.

Oltre ala Giuria ufficiale anche il pubblico che sarà presente (l’ingresso è libero) alle esibizioni dei giovani autori ammessi alla finale potrà esprimere il proprio voto.

Questo premio, dedicato al M.° Pino Massara vuole esaltare e favorire i giovani musicisti nella loro carriera artistica.

Ma e anche l’occasione per i giovani autori presenti nel nostro territorio di poter accedere al premio speciale i 1000 € a loro riservato. Infatti su un ammontare di 25.000 euro che la Siae ha messo a disposizione per questa edizione, verranno assegnanti ai più meritevoli, secondo il parere insindacabile della Giuria, importanti premi in denaro (4.000 euro ai primi classificati, 2.500 ai secondi, 2.000 ai terzi e premi di consolazione oltre ai primi premi di 4000 € ciascuno (uno per la musica pop ed uno per il jazz) ci sono altri premi di cui due, appunto, riservati proprio al nostro territorio lucchese.

Quindi una grande occasione per i giovani, ma anche un grande onore per la nostra città che con queste iniziative viene riconosciuta, in Italia ed all’estero, come riferimento autentico di città della musica tra le tante presenti nel nostro Paese.

Nel corso delle due serate non mancheranno intermezzi musicali fuori programma!