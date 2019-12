Al via la 15esima edizione de Il Desco: l’appuntamento prosegue il 6, 7 e 8 dicembre

LUCCA – Il Desco ha aperto i battenti del portone della prestigiosa location di Real Collegio a Lucca: il Presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli, il Sindaco del Comune di Lucca, Alessandro Tambellini, e il Presidente del Real Collegio, Francesco Franceschini hanno eseguito il “rito” del taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine.

Il primo weekend ha avuto un calendrio ricco di appuntamenti, in particolare da parte del pubblico c’era grande attesa per la Gara dei Giovani Chef, in programma sabato 30 novembre alle 15:30, che ha visto sfidarsi quattro giovani chef nella preparazione di un piatto utilizzando, come ingredienti, quattro dei prodotti presenti al Desco in soli 25 minuti. I nomi dei giovani chef selezionati dalla Giuria che si sfideranno: Daniel Fantinato – Ristorante Franco Mare, Marina di Pietrasanta, Francesco Bracci – Osteria Canaiolo, Lunata, Silvia Martelli – Osteria Dal Manzo, Lucca, Margherita Vigilante – Ristorante Giglio, Lucca.

Domenica 1 dicembre alle ore 15:00 appuntamento con il Drink World Tour – Bar Lady Contest, che ha visto sfidare 10 barlady toscane nella creazione di un cocktail, realizzato con i prodotti locali. Il cocktail è stato giudicato da una giuria di esperti, di cui hanno fatto parte anche cinque barlady che lavorano in prestigiosi locali londinesi di fama internazionale arrivate appositamente da Londra: Mirian Nini dall’Americain Bar, Eleonora Biason dal Scarfes Bar, maestoso cocktail bar all’interno del Rosewood Hotel, Charlotte Charret dall’Allegra nell’Hotel Stratford, Carolina Reina Senesi dal Nightjar, Anna Sebastian dall’Artesian.

L’appuntamento dedicato al food, punto di riferimento per la cultura culinaria italiana sarà aperto nuovamente i giorni 6, 7 e 8 dicembre 2019 con tante occasioni nel segno del divertimento, della cultura e dell’intrattenimento. Nei giorni di apertura la mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta con orario continuato (venerdì 12:00 – 20:00, sabato e domenica 10:00 – 20:00).

Sul sito ildesco.eu e sulle pagine social, è possibile consultare l’elenco degli espositori con l’indicazione della provenienza e dei prodotti che saranno in vendita a Il Desco, nonché il programma completo degli eventi che si terranno al Real Collegio e il calendario Esco dal Desco.

La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dei Beni culturali, della Regione Toscana è sostenuta dal Comune di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla banca del Monte di Lucca. Sponsor della manifestazione ad oggi sono: Mediaus, Naturanda, Paperlynen caps, Ecocanny, Puccini e la sua Lucca, Noi Tv, Sofidel, Lucca Kids, Zebar street cafè, Comunity CFA, Caffè Bonito, Cook inc, Goditalia e Five Stars.