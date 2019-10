Al via in biblioteca a Forte dei Marmi i corsi di comunicazione digitale

FORTE DEI MARMI – Dopo il grande successo di partecipazione riscosso dalla prima edizione, ripartono nel mese di novembre i corsi di comunicazione digitale organizzati dalle Politiche Giovanili del Comune di Forte dei Marmi, che si terranno presso la biblioteca comunale “Lorenzo Quartieri”.

Lunedì 11 novembre prenderà il via il corso di Graphic Design, tenuto dai docenti dello studio grafico Chef Studio ( www.chefstudio.it), che si terrà ogni lunedì con orario 19.00 – 21.00, mentre mercoledì 13 novembre partirà il corso di Web Design, tenuto dai docenti della Biznes Web Agency Creativa (www.biznesweb.it), che si terrà ogni mercoledì con orario 21.00 – 23.00.

Entrambi i corsi, a cui sarà possibile iscriversi fino a due giorni prima dell’inizio, sono rivolti a partecipanti di età compresa tra i 16 e i 29 anni, ma nel caso di posti liberi potrà aderire anche chi non rientra in tale fascia di età, e avranno la durata di 10 lezioni ciascuno. Saranno inoltre presto programmati anche i corsi di filmaking (www.mindboxstudio.it ) e fotografia.

“La prima edizione dei corsi è stata caratterizzata da una grande adesione e da un alto livello dei risultati conseguiti dai partecipanti – commenta Alberto Mattugini, consigliere delegato alle Politiche Giovanili – che hanno dimostrato di aver ben appreso i fondamenti della comunicazione digitale mettendo in pratica quanto imparato durante le lezioni. Per questi motivi abbiamo deciso quindi di attivarli nuovamente poiché rappresentano un’occasione importante per molti giovani che potranno così sviluppare competenze in questo ambito, nella speranza che questa esperienza formativa li aiuti nella ricerca di un impiego futuro. Ringrazio quindi i docenti, la biblioteca e gli uffici preposti per aver permesso tutto questo.”

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, gratuite per i residenti nel Comune di Forte dei Marmi mentre di 50 euro per i non residenti, sarà possibile recarsi all’ufficio informagiovani, presso Villa Bertelli, o contattarlo tramite email all’indirizzo informagiovani@nullcomunefdm.it o tramite telefono al numero 0584 280316.