Al via il servizio di navetta gratuita per raggiungere il centro storico di Lucca nei giorni di Lucca Comics & Games

CAPANNORI – L’amministrazione comunale di Capannori in occasione della manifestazione ‘Lucca Comics & Games’ ha ideato un servizio di trasporto ‘ad hoc’ gratuito per raggiungere Lucca (con capolinea Porta Elisa) per i cittadini e per le persone che si trovano sul territorio di Capannori nei giorni di giovedì 1 novembre e domenica 4 novembre.

Il servizio di navetta sarà attivo dalle ore 8 alle ore 20 con frequenza oraria. La prima corsa da Capannori partirà da piazza Aldo Moro di fronte alla sede comunale alle ore 8, mentre l’ultima partenza da Lucca sarà alle 19.30.

A Capannori sia all’andata che al ritorno le fermate saranno tre: piazza Aldo Moro, via del Popolo nei pressi dell’ostello ‘La salana’ e il Santuario della Madonnina.

Nei giorni feriali (mercoledì 31 ottobre, venerdì 2 e sabato 3 novembre) sarà possibile raggiungere Lucca con la consueta navetta n.6 a pagamento con frequenza ogni 30 minuti che diversamente dal solito farà capolinea al parcheggio ‘Palatucci’ e non in Piazzale Verdi.

Quest’anno diversamente dagli anni scorsi a Capannori non saranno presenti parcheggi scambiatori per chi proviene da fuori comune in seguito alla scelta dell’amministrazione comunale di Lucca di voler utilizzare per la sosta dei visitatori dei Comics parcheggi sul proprio territorio.