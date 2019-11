Al via il servizio bus dedicato agli studenti del “Giorgi” trasferiti a Saltocchio

LUCCA – Partirà lunedì 11 novembre, in concomitanza con l’avvio delle lezioni nella sede provvisoria dell’edificio dei Frati di Saltocchio, il servizio di trasporto pubblico specificatamente organizzato per gli studenti di 11 classi dell’Istituto professionale “Giorgi” di Lucca.

La Provincia di Lucca, infatti, in accordo con la dirigenza scolastica e l’azienda Vaibus, ha predisposto, dopo una serie di sopralluoghi e verifiche tecniche, il servizio dedicato agli studenti del Giorgi. Nelle more di una valutazione definitiva sul programma di esercizio effettivamente necessario e sulla base di una stima di 150-180 studenti, il servizio sarà avviato in via sperimentale con 3 autobus, resi disponibili in concomitanza con gli orari di entrata e di uscita previsti dall’orario scolastico. Il servizio definitivo sarà poi adeguato dalla Provincia e da Vaibus in base al numero effettivo medio di passeggeri e ad eventuali e diverse necessità di orario.

“Il trasporto pubblico per andare a scuola è un servizio fondamentale – dice il presidente della Provincia Luca Menesini -. Per questo una volta individuata nell’edificio di Saltocchio la sede provvisoria dell’Istituto Giorgi ci siamo messi subito al lavoro per risolvere la questione del trasporto. Ringrazio gli uffici provinciali del settore, l’azienda Vaibus e la dirigenza scolastica per le soluzione trovate perché ci permettono di sperimentare e vedere se sono necessarie delle modifiche o meno. L’obiettivo è azzerare i disagi e pertanto siamo a disposizione del mondo scolastico, dei ragazzi e delle famiglie per qualsiasi informazione e necessità”.

Al momento il servizio è organizzato in questo modo.

I tre bus in andata partiranno la mattina alle 7.55 (dal lunedì al sabato) da piazzale Verdi a Lucca con varie fermate intermedie tra cui quelle scambiatrici della stazione ferroviaria, di Porta Elisa e dell’Itc Carrara. I bus imboccheranno la via del Brennero a S. Marco dove ci sarà subito all’inizio un’altra fermata in corrispondenza del Cantiere Giovani, per proseguire fino alla rotonda dell’Esselunga di Marlia, quindi imboccheranno il viale Europa per girare in via Lungo della Ferrovia, proseguire in via della Chiesa e arrivare quindi all’edificio dei Frati.

A ritorno il percorso è identico ma all’inverso. Sempre con tre bus previsti con partenze, in questo caso, alle 13.35 da Saltocchio (lunedì-venerdì) e il sabato alle 12.05. Visti i rientri pomeridiani per l’attività didattica nei giorni dal lunedì al giovedì, è previsto un autobus Saltocchio-Lucca con partenza alle 16.05 dalla scuola.

La distanza del percorso è di 11,2 km circa e la durata del viaggio è stimata in mezz’ora circa. Il servizio sarà costantemente monitorato sia dai tecnici della Provincia sia da quelli di Vaibus per apportare eventuali correttivi per ottimizzare l’efficienza dello stesso.