Al via il secondo appuntamento del progetto “Nati per leggere” a Porcari

PORCARI – Secondo appuntamento estivo con il progetto “Nati per leggere”, a cui la Biblioteca Comunale di Porcari ha aderito già da diversi anni con l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino.

In questo periodo estivo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, il gruppo di Volontari di Porcari (circa otto) ha proposto due letture all’aperto. Dopo l’appuntamento del 29 giugno scorso, si replica mercoledì 22 agosto, dalle ore 17 alle 18,30, presso il Parco “Ida Innocenti Del Carlo” in piazza Felice Orsi.

I volontari “Nati per Leggere” che operano sul nostro territorio con cadenza mensile, propongono da tempo incontri di lettura per bambini a partire dai tre anni, sia in Biblioteca che in altri spazi come la scuola e gli studi pediatrici. Gli stessi genitori hanno la possibilità non solo di ascoltare le narrazioni, ma di apprendere uno stile ed un metodo di lettura.

“Andiamo avanti con il progetto – afferma l’assessora alla Cultura Fabrizia Rimanti – per incontrare i bambini e i genitori là dove è più facile trovarli in questi mesi. Le attività che saranno realizzate rappresentano anche un modo attraverso cui valorizzare ed animare i nostri parchi e aree verdi attrezzate. Colgo l’occasione – conclude l’Assessora – per ringraziare i Volontari di “Nati per Leggere” che si impegnano in questo progetto spinti unicamente dalla passione per i libri e per la lettura”.