Al via il primo seminario sul turismo a Lido di Camaiore

LIDO DI CAMAIORE – Cosa cerca il nostro ospite? Quali sono i servizi che il turista oggi richiede e come si comporta all’interno del mercato?

A queste domande e a molte altre si darà una risposta martedì 6 novembre nel corso del seminario formativo organizzato dall’associazione albergatori, balneari e commercianti di Lido di Camaiore: l’appuntamento è alle 14.30 all’hotel Bracciotti di viale Colombo.

A tenere i corsi formativi l’agenzia specializzata Hotel Klinik. Durante la lezione ci si focalizzerà sopratutto sul “prodotto turistico”, ossia sull’insieme di quei fattori che compongono l’offerta turistica. Calibrando bene gli elementi che forniscono l’identità di una struttura o di un luogo è infatti possibile specializzare l’offerta e far crescere progressivamente le imprese del turismo.

Tra gli argomenti trattati: l’identità come elemento fondamentale, il trend della domanda, la specializzazione per far crescere la propria attività, la presentazione di casi applicati e storie di successo. L’iniziativa è resa possibile anche grazie al contributo della banca Unicredit che ha sposato il progetto formativo di ABC e che ad inizio seminario spiegherà le ultime novità in termini di politiche creditizie. Sarà presente anche un presidio Slow Food di Pontremoli che proporrà alcuni prodotti tipici locali.

Si tratta del primo seminario di un ciclo di incontri organizzati da ABC Lido di Camaiore con il motto “chi non si forma si ferma”. Gli appuntamenti sono aperti ad albergatori, balneari, commercianti della Versilia e di Lucca ma anche a privati cittadini interessati o incuriositi dagli argomenti esposti.

Per ulteriori informazioni o per iscriversi si può contattare per mail l’associazione albergatori a questo indirizzo: alb.lido@nulltoscanamare.com