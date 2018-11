Al via il primo mercatino delle mamme lucchesi con le principesse Anna ed Elsa ad intrattenere i bambini

LUCCA – Vestiti usati, ma anche scarpine, giochi, libri, e accessori. Domenica 11 novembre nella Sala Eventi di Incanto (via Romana, 750 – Arancio) c’è il MEMA, il primo mercatino delle mamme lucchesi, dove altre mamme potranno fare acquisti a buon mercato.

Non solo abbigliamento: al mercatino, organizzato da Incanto Party Planner con il supporto media di Lucca Kids, si potranno trovare anche accessori premaman e per neonati e tutto può servire in famiglia, in ottimo stato, pronto per essere ceduto e “adottato” in altre case.

E mentre i grandi fanno acquisti, i bambini possono divertirsi con truccabimbi e palloncini.

EVENTI COLLATERALI:

Al mattino, dalle 11 alle 12, sarà in sala la pedagogista clinica Sara Lucarelli per parlare delle questioni che più interessano le mamme e offrire loro consigli utili su vari argomenti: dall’eliminazione del ciuccio allo spannolinamento, dalla gestione delle emozioni e dei capricci, alle attività e giochi di stampo montessoriano più indicati per sviluppare le potenzialità dei bimbi, fin da piccolissimi.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, saranno in sala Anna ed Elsa, le principesse più amate dai bambini, per salutarli e fare foto insieme a loro.

L’ingresso al mercato per chi vuol venire a curiosare (e/o fare acquisti) è libero e gratuito per grandi e piccini. Il mercatino resterà aperto per tutta la giornata, dalle 10 alle 19.