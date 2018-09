Al via il nuovo ciclo di proiezioni del Circolo del Cinema: ecco il programma

LUCCA – LUCCA – Il Circolo del Cinema di Lucca presenta il nuovo programma di proiezioni per l’avvio della 71a stagione cinematografica. Nato nel 1948, il Circolo, è il più vecchio e longevo d’Italia insieme a quello di Verona.

Giovedì 20 settembre partirà il nuovo programma dei giovedì al Cinema Centrale con film in prima visione a Lucca.

In questo primo ciclo il focus che attraversa le storie tutte, sono le Relazioni. Relazioni fragili e sentimentali, erotiche e conflittuali, tortuose e liberatorie in una parola relazioni difficili, spesso pericolose. Ecco quindi sei prime visioni: quattro francesi, una statunitense e, infine, per la prima volta a Lucca, un film islandese. Sei visioni da vivere perché si addentrano in storie dei nostri tempi con acutezza e durezza, amore e sensualità, ironia e ricerca della libertà che non possono fare che bene in questi tempi bui. Di seguito il programma completo:

Giovedì’ 20 settembre 2018: L’ATELIER di Laurent Cantet

Giovedì 27 settembre 2018: L’ALBERO DEL VICINO di Hafsteinn Gunnar Sigurosson

Giovedì 4 ottobre 2018: LUCKY di John Carroll Lynch

Giovedì 11 ottobre 2018: MEKTOUB MY LOVE: CANTO UNO di Abdellatif Kechiche

Giovedì 18 ottobre 2018: MONTPARNASSE – FEMMINILE SINGOLARE di Léonor Séraille

Giovedì 25 ottobre 2018: L’ARTE DELLA FUGA di Brice Cauvin

Lunedì 24 settembre invece partirà la programmazione al Complesso di San Micheletto con un evento speciale dedicato a uno dei più grandi pittori lucchesi, Antonio Possenti con la proiezione di Storie d’Altromare di Lorenzo Garzella, che sarà presente in aula insieme all’amico Mario Rocchi.

Il lunedì successivo partirà la retrospettiva dedicata al Sessantotto, 50 anni dopo, in cui saranno presentati cinque film dedicati alla rivoluzione culturale. Di seguito la lista:

Lunedì 1 ottobre 2018: BIG SUR di Michael Polish

Lunedì 8 ottobre 2018: FRAGOLE E SANGUE di Stuart Hagman

Lunedì 15 ottobre 2018: QUALCOSA E’ NELL’ARIA di Olivier Assayas

Lunedì 22 ottobre 2018: THE DREAMERS di Bernardo Bertolucci

Lunedì 29 ottobre 2018: M.A.S.H. di Robert Altman

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale più il biglietto ridotto per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro che vale anche come tessera annuale speciale per le serate a San Micheletto. Per gli under 21 c’è la possibilità di sottoscrivere la tessera gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per evitare una lunga attesa alla cassa si consiglia di presentarsi alla cassa con l’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito.

Per ulteriori informazioni e schede dettagliate dei film visitare il sito ufficiale www.circolocinemalucca.it oppure la pagina Facebook www.facebook.com/circolocinemalucca.