Al via il MIAC 2018: la Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria compie 25 anni

LUCCA – E’ nel cuore del distretto cartario più grande d’Europa che si svolgerà, a partire da mercoledì 10 ottobre, MIAC – Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria. Un distretto, comprendente tissue ed ondulato, che rappresenta il comparto più importante della provincia di Lucca e che, insieme alla produzione realizzata a Pistoia, conta circa 250 stabilimenti produttivi, con 7.260 addetti il 95% dei quali sono concentrati nelle 120 aziende più grandi, per oltre 4 miliardi di fatturato. Numeri ancora più importanti se si prende in considerazione anche il comparto della produzione meccanica per il settore cartario, con 105 stabilimenti, 2.260 addetti, 925 milioni di fatturato stimati ed export intorno all’85%.

Saranno proprio le aziende produttrici dei macchinari a proporre anche in questa edizione, la venticinquesima, le loro novità, impianti e soluzioni d’avanguardia per gestire al meglio le varie fasi della produzione della carta e del cartone e della trasformazione del tissue.

La mostra ufficiale di Assocarta è stata presentata stamattina a Palazzo Bernardini da Paolo Culicchi, Vice Presidente, da Massimo Medugno, Direttore, da Gianmaria Pfeiffer e Fabrizio Vallari, Direttore e Responsabile della comunicazione di Edipap che organizza l’evento, e Claudio Romiti, Vice direttore di Confindustria Toscana Nord.

Un appuntamento ormai irrinunciabile per gli espositori leader del settore (176 gli espositori diretti più un centinaio di aziende rappresentate, per un totale di 276 aziende presenti in fiera, di cui quasi il 35% provenienti dall’estero) che si attendono di bissare o superare il successo dello scorso anno quando furono ben 6000 gli ingressi con visitatori provenienti da oltre 52 Nazioni.

I battenti di Miac 2018 apriranno mercoledì 10 ottobre alle ore 11:30 al Polo Fiere di Lucca con il tradizionale taglio del nastro, al quale seguirà una tavola rotonda dal titolo “Di quale fibra è l’economia circolare: lo sviluppo sostenibile alla prova dei fatti”, coordinata da Claudio Romiti, alla quale interverranno (in ordine alfabetico):

Giorgio Bartoli , Presidente Camera di Commercio di Lucca

, Presidente Camera di Commercio di Lucca Stefano Ciafani , Presidente di Legambiente

, Presidente di Legambiente Giulio Grossi , Presidente di Confindustria Toscana Nord

, Presidente di Confindustria Toscana Nord Girolamo Marchi , Presidente di Assocarta

, Presidente di Assocarta Alfredo Pini, Responsabile Area Normativa ISPRA.

Durante i 3 giorni della fiera si terranno inoltre convegni internazionali su temi importanti per il settore cartario. La partecipazione agli eventi è gratuita salvo la pre-registrazione sul sito www.miac.info. Nello specifico i seminari inseriti in programma sono:

10 ottobre ore 14.00/16.50 – Verso la Cartiera Tissue 4.0

11 ottobre ore 10.00/12.40 – Verso il Converting Tissue 4.0

11 ottobre ore 14.20/17.00 – Fossili vs rinnovabili: quale mix energetico per la cartiera del futuro? – organizzato da Assocarta

12 ottobre ore 10.00/12.30 – Economia circolare e misure ambientali per la qualità: il caso della carta da riciclare – organizzato da Comieco.

Ingresso gratuito e riservato agli operatori di settore. Gli orari della manifestazione: 10 e 11 ottobre ore 09.00/18.00 | 12 ottobre ore 09.00/15.30