Al via il mercato natalizio di Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI -Si inaugura domenica 9 dicembre il mercato natalizio di Forte dei Marmi. Un’inaugurazione che avrà inizio alle 9.30 in piazza Marconi alla presenza della amministrazione comunale e del presidente Andrea Giannecchini della Cna che ha organizzato l’iniziativa.

Una piazza dove saranno presenti per quattro domeniche consecutive (16,23,30 dicembre) ben 135 banchi, tutti a tema natalizio.

Un’occasione per passare delle mattine a fare shopping in un mercato diverso dal solito e che vedrà la presenza di Babbo Natale che, con le sue renne, accoglierà i bambini presenti e le loro letterine con le richieste di regali.

I banchi saranno all’interno della piazza e non sarà limitata la circolazione nelle vie limitrofe.

“La risposta che abbiamo avuto dagli operatori del settore – ha detto Cristina Lorenzini della Cna – è stata più che positiva e ci aspettiamo che il mercato venga apprezzato da tutta la città, come occasione per stare insieme e trovare regali per la famiglia e gli amici”.

Durante l’organizzazione dell’evento sono stati raccolti anche dei soldi che verranno utilizzati in beneficenza per dotare Piazza Marconi di un defibrillatore.

“Vogliamo approfittare di questa iniziativa – ha continuato Lorenzini – per regalare al Comune uno strumento di aiuto per la città, da tenere in questa piazza a disposizione di tutti in caso di necessità”.