Al via il Magione Beer Art Festival, l’unica manifestazione dove fumetti e birre artigianali si incontrano

ALTOPASCIO – Tutto pronto per il Magione Beer Art Festival, l’unica manifestazione, a ingresso libero, che unisce fumetti live e birre artigianali. Appuntamento domani, venerdì 21 giugno, dalle ore 19:00 a mezzanotte, in piazza Ricasoli ad Altopascio.

Sette i birrifici artigianali presenti in piazza, ognuno con il proprio stand dove sarà possibile degustare le nuove produzioni, le ammiraglie e le birre che hanno contraddistinto ciascun birrificio grazie alla passione, all’attenzione e alla sapiente creatività: da Buti il Birrificio di Buti; da Ponte a Moriano il birrificio Bruton; da Torre a Cenaia J63; da Pisa La Gilda dei Nani Birrai; da Livorno il Piccolo Birrificio Clandestino; da Piazza al Serchio La Petrognola e da Montecarlo Toptà.

Il food truck di 9 metri, con una zona distribuzione di oltre 70mq, allestito per l’occasione da La Magione del Tau, invece, servirà panini, focacce, fritture, hamburger, hot dog, la polenta alla spina con sugo di carne o di funghi e crepes alla crema e alla Nutella.

I fumetti saranno i co – protagonisti di questa manifestazione, e il primo appuntamento sarà con Vignette sul ring alle ore 21:30: uno “scontro” tra disegnatori, presentato da Gianfranco Tartaglia, in artePassepartout, ad eliminazione diretta sul palco allestito in piazza Ricasoli. Verrà scelto un tema e i concorrenti si daranno battaglia “a colpi di vignette” che verranno proiettate alle spalle dei disegnatori per essere visibili anche agli spettatori in piazza. Una giuria, composta dal pubblico, con votazione per applauso, e una giuria tecnica, con votazione con alzata di paletta, decreteranno il vincitore.

Sul palco per la prima semifinale saliranno:

da Roma Dario Di Simone: ha frequentato, alla scuola Romana Del Fumetto, un corso di satira (“Facciamoci del male”) creato e diretto da Massimo Caviglia dove insegnavano i maggiori nomi della satira italiana come, ad esempio, Di Mauro, Vincino, Leoni, Vauro. Di Simone vanta collaborazioni con il Vernacoliere; il mensile siciliano S; BipSatira; Emme; Paparazzin; la rivista online Mamma e CartaIgienicaweb; Evviva; il Quotidiano della Satira; il sito www.insertosatirico.com; Agenda Tremenda dell’associzione Exodus di Don Mazzi; Il sito www.lavucciria.net; Il sito www.nonsai.it; Mostra itinerante internazionale RAR (Risate Anti Razziste); fa parte del collettivo Acidus;

alla provincia di Roma Leo Magliacano: ha realizzato negli anni ’80 vignette di satira politica e di costume per TV private napoletane. Negli anni ’90 ha collaborato, con alcuni giornali quotidiani e riviste settimanali a diffusione nazionale quali Sorrisi e Canzoni TV, Cioè e L’Unità, per conto dei quali ha disegnato, inventato e illustrato giochi, vignette umoristiche e storie a fumetti. Dal 2002 collabora, da free-lance, con la casa editrice Gruner und Jhar di Amburgo, con illustrazioni, giochi e anche vignette della serie CalcioMatto!, per l’inserto Junior di Focus Magazine; alla fine del 2013 fonda il gruppo Acidus – la discarica abusiva della satira;

e da Barga Simone Togneri: si occupa di satira e umorismo pubblicando le sue vignette sui portali Barganews, Buongiorno Miami, Italian Comics e La Gazzetta di Lucca. Le sue strisce Minimum Leader, satira dedicata al dittatore nord coreano Kim Jon Un, sono pubblicate sulla rivista Buduàr (dove ha firmato la copertina del numero di settembre ottobre 2018). Ha vinto l’edizione 2017 della manifestazione satirica Vignette sul Ring a Diamante (Cosenza), durante la 25^ edizione del Festival del Peperoncino. Ha illustrato il libro “Editing di Merda – La Mattanza dell’Ignoranza” di Laura Platamone (Nero Press, 2017). Fa parte del collettivo Acidus. Inoltre ha curato tutto l’aspetto grafico del Magione Beer Art Festival.

La serata sarà allietata da Lucrezia Venanzi e Daniele Aiello, L&D Acoustic Duo.

Per l’occasione grazie a Linkem e alla ditta Gianni Perna Snc di Gabriele Perna di Altopascio sarà possibile usufruire, su tutta la piazza, del wi-fi gratis.

La piazza sarà abbellita grazie dalle creazioni floreali di Vivai Ezio Bonini di Pescia.

Maggiori info sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/magionebeerartfestival e su Instagram https://www.instagram.com/magionebeerartfestival

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/321228911898461/

Magione Beer Art Festival e La Magione del Tau, che organizza l’evento, ringraziano: Negozio Partner Enel Altopascio, Conceria M2 di Santa Croce sull’Arno, Riccardo Corredi Altopascio, Il Buon Pane di Altopascio, la Gioielleria Reggiani di Altopascio e autotecnica Lucchese Srl, San Pietro A Vico, Lucca.