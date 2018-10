Al via i master Mai e Madamm: i manager della cultura e gli esperti di musica per il multimediale si formano a Lucca

LUCCA – Dietro il successo di un film o di una fiction c’è spesso una colonna sonora capace di esaltarne immagini e trama; alla base di un festival culturale in grado di coinvolgere migliaia di persone c’è sempre un accurato lavoro di direzione artistica e di progettazione.

A Lucca sono attivi due master che mirano a formare professionisti in questi ambiti, due percorsi specializzanti che nascono dalla collaborazione dell’ISSM “L. Boccherini” in collaborazione con Celsius e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Si tratta del master Mai (Musica Applicata all’Immagine, attivato nell’a.a. 2015/16) e il master Madamm (Master Direzione Artistica Management Musicale, attivato nell’a.a. 2011/12). Il primo crea figure altamente specializzate nell’ideazione e nella progettazione di musica per immagine, quindi fiction, film, documentari, pubblicità e videogiochi. Il secondo forma professionisti capaci di ideare, progettare e gestire eventi culturali, con particolare riguardo al mondo musicale.

Il programma dei corsi 2018/19 è stato presentato questa mattina (9 ottobre) nelle aule Celsius nel complesso di San Micheletto da GianPaolo Mazzoli, direttore del master Mai, Simone Soldati, direttore del master Madamm e da Fabrizio Papi, direttore dell’ISSM “L. Boccherini”.

«L’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” è stato il primo conservatorio italiano ad aver attivato master con queste caratteristiche e collaborazioni. Del resto, l’attività di un conservatorio si misura anche con la capacità di andare oltre l’offerta tradizionale», ha esordito Papi.

«Anche grazie al master Madamm, alcuni nostri ex studenti oggi lavorano per soggetti importanti che operano nel settore musicale e dello spettacolo», ha sottolineato Soldati.

«Il Mai è l’Unico master di conservatorio in Italia dedicato alla musica da film. È anche l’unico in grado di mettere in contato diretto giovani compositori e i giovani registi, grazie alla collaborazione con il Centro sperimentale per la cinematografia di Roma», ha concluso Mazzoli.

Obiettivo del master Mai (www.mastermailucca.it) è fornire competenze rispetto alla realizzazione della componente musicale nell’ambito di produzioni teatrali, cinematografiche, audiovisivi e prodotti multimediali tramite l’acquisizione di strumenti metodologici e critici e conoscenze pratiche del funzionamento della strumentazione tecnologica. Il programma di studio del master MAI prevede insegnamenti quali direzione di orchestra e tecnica orchestrale, informatica musicale, storia e tecniche compositive della musica applicata e discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono.

Per l’a.a. 2018/19 è confermata la collaborazione con il Centro di Cinematografia sperimentale di Roma che vedrà anche questo anno l’attivazione del workshop congiunto di registi e musicisti. Il master prevede stage presso aziende del settore. Tra le collaborazioni attive ci sono Lucca Film Festival, Centro di Cinematografia Sperimentale di Roma, Accademia del Cinema Toscana, Odu Movies, Encom 21, Mood Film, Metropolis Produzioni, CSC di Palermo.

Per l’a.a. 2018/19 sono previste 10 borse di studio del valore di 3.000 euro cadauna, messe a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e due posti alloggio gratuiti da assegnare sulla base della distanza dall’indirizzo di residenza.

Obiettivo del master MaDAMM (www.madammlucca.it) è quello di creare una figura professionale con una solida formazione culturale e tecnica. Gli sbocchi occupazionali vanno dalla direzione artistica di enti preposti alla produzione di stagioni liriche, sinfonico-cameristiche o legate alle arti visive, alla segreteria artistica, alla direzione generale o di settori particolari delle stesse istituzioni, fino alla consulenza per imprese private che fanno di un progetto culturale una leva di marketing.

Il programma del master include insegnamenti di storia dello spettacolo di teatro musicale, drammaturgia musicale, regia e scenografia, storia del balletto, storia della vocalità, fondamenti di vita e struttura di un teatro con l’approfondimento dei settori artistico, tecnico e gestionale e le relative professioni. Il master offre la possibilità di fare stage presso aziende del settore. Tra le collaborazioni attive troviamo Teatro Regio di Torino, SeeYouSound, Teatro Regio di Parma, Classica HD, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro A. Ponchielli di Cremona, Lucca Classica Music Festival, Fondazione Puccini, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucca Museum, Comitato Matera 2019, Di&Gi Srl di D’Alessandro e Galli, Reggio Iniziative Culturali, Camerata Strumentale Città di Prato.

Per l’a.a. 2018/19 sono previste 11 borse di studio del valore di 3.000 euro cadauna, anche queste stanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio, e 2 posti alloggio gratuiti.

Entrambi i master offrono l’opportunità di accedere ai voucher post laurea per residenti in Toscana con domanda da presentare entro il 12 novembre ( www.dsu.toscana.it/servizi/ benefici-agli-studenti/ voucher-alta-formazione/ ).

Il termine entro il quale presentare domanda di iscrizione on line è indicato entro le ore 13 di martedì 13 novembre 2018.