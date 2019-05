Al via i lavori sulla variante di Ponte a Moriano: ecco come cambia la viabilità

LUCCA – Anas ha programmato un intervento di manutenzione sulla SS12 “variante di ponte a Moriano” per sostituire e ripristinare i giunti di dilatazione di tre viadotti.

Il cantiere, che aprirà alla fine di maggio e andrà avanti per circa un mese, si svilupperà nel tratto della variante compreso tra lo svincolo per Sesto di Moriano e l’immissione sulla statale del Brennero, dopo il ponte sul Serchio in località Vinchiana.

Chi si sposta da Lucca in direzione della Garfagnana potrà continuare a utilizzare il tratto della variante interessato dai lavori, dove sarà istituito il senso unico. Invece per chi si sposta dalla Garfagnana verso Lucca utilizzando la Lodovica, all’altezza del ponte di Rivangaio verrà deviato sul vecchio tracciato della Lodovica fino a Sesto di Moriano. Chi percorre la strada statale del Brennero in direzione Lucca, all’altezza del ponte sul fiume Serchio in località Vinchiana sarà deviato sul vecchio tracciato del Brennero e dovrà passare dal centro di Vinchiana e di Ponte a Moriano.

Nei prossimi giorni Anas fornirà tutti i dettagli dei percorsi alternativi concordati con il Comune e la Provincia.