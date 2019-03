Al via i lavori in Via delle Suore a Lammari, che tornerà ad essere a doppio senso di marcia

CAPANNORI – Prendono il via lunedì prossimo i lavori per ampliare uno dei tratti più stretti di via delle Suore a Lammari dove la carreggiata ha una larghezza inferiore a due metri e corre fra una fossa e una canaletta demaniale. Grazie a quest’opera realizzata dall’amministrazione comunale si renderà possibile l’incrocio tra due veicoli e tutta via delle Suore tornerà a doppio senso di marcia. Il tratto interessato dai lavori sarà chiuso al transito per consentire la realizzazione dell’opera e sarà installata una segnaletica che indica la viabilità alternativa.

“Grazie a questo intervento di allargamento della carreggiata che interesserà un tratto di circa 100 metri, via delle Suore potrà tornare interamente a doppio senso di marcia migliorando la viabilità e rendendola più sicura.- spiega l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. In questo modo la strada tornerà ad assumere la sua funzione originaria a servizio delle famiglie residenti nella zona. La nostra amministrazione continua a dimostrarsi concretamente attenta al tema della sicurezza stradale sulla quale in questi anni ha destinato importanti risorse”.

“Sono molto soddisfatto dell’avvio dei lavori per l’ampliamento di un tratto di via delle Suore – afferma il consigliere comunale Guido Angelini– e ringrazio l’amministrazione comunale, che ha ascoltato le esigenze dei cittadini. Con il doppio senso di marcia su tutta questa viabilità le famiglie della zona avranno anche il vantaggio di una netta riduzione della distanza da compiere per raggiungere via dell’Ave Maria, con benefici sui tempi di percorrenza”.

Nel dettaglio l’intervento previsto riguarderà circa 100 metri di strada che collega via dell’Ave Maria con via del Fondaccio. L’ampliamento della sede stradale sarà effettuato attraverso il tombamento della fossa di scolo. In questo modo la carreggiata potrà arrivare ad avere una lunghezza di circa quattro metri. In corrispondenza della prima curva, più pericolosa, saranno inoltre installati dei paletti catarifrangenti delimitatori di margine. Nel tratto interessato dai lavori, infine, sarà realizzata la predisposizione per la pubblica illuminazione.