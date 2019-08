Al via i lavori di manutenzione straordinaria alle palestre “Carlo Piaggia” di Capannori e di Camigliano

CAPANNORI – Prenderanno il via entro settembre alcuni lavori di manutenzione straordinaria alla palestra ‘Carlo Piaggia’ di Capannori e alla palestra della scuola secondaria di primo grado di Camigliano.

Per quanto riguarda la palestra di Capannori, per un investimento iniziale di circa 67 mila euro, saranno realizzati lavori alla copertura, a partire dall’area degli spogliatoi e del corridoio di accesso all’impianto sportivo. L’intervento consisterà principalmente nel ripristino delle impermeabilizzazioni e nella ripresa dell’intonaco al soffitto del corridoio di accesso all’impianto sportivo con successiva tinteggiatura.

Le opere in programma alla palestra di Camigliano riguarderanno la copertura degli spogliatoi e dei locali tecnici per un investimento di circa 75 mila euro.

“Entrambi questi lavori non interferiranno con l’attività sportiva delle scuole e della squadra di pallavolo che potrà quindi essere svolta contestualmente all’intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Naturalmente l’obiettivo è quello di concludere le opere prima dell’inizio della stagione. Con questi interventi proseguiamo nell’attività di manutenzione delle palestre comunali che vogliamo siano funzionali ed efficienti, per garantirne il miglior utilizzo possibile da parte di tutti gli utenti. Per questo stiamo lavorando ad un monitoraggio di questi impianti per individuare le eventuali necessità di manutenzione e stilare un programma di interventi. L’attenzione è alta anche per quanto riguarda i campi sportivi come dimostrano i prossimi interventi in programma allo stadio di Marlia. Stiamo inoltre lavorando ad un progetto di riqualificazione che interesserà il campo sportivo di Segromigno in Monte”.