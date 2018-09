Al via i corsi sportivi comunali a Capannori, record con 65 proposte adatte a tutti

CAPANNORI – Partiranno il prossimo 22 ottobre i corsi sportivi comunali della stagione 2018-2019 che quest’anno fanno registrare 65 proposte, un vero record rispetto agli anni scorsi. Bambini, ragazzi e adulti avranno quindi un’ampia scelta per praticare sport sul territorio.

I corsi si suddividono in due macro aree ‘Percorsi per il benessere psico-fisico dell’individuo’ e ‘Percorsi sportivi’ e si svolgeranno fino al prossimo 27 maggio.

Al primo percorso appartengono le attività ricreative, ludico-ricreative, estetiche e per il benessere, mentre nel secondo rientrano attività sportive e arti marziali. Numerosi i corsi di attività fisica adattata (A.F.A.).

“Sono molto soddisfatta per il fatto che quest’anno i corsi sportivi comunali offrano una gamma ancora più ampia di attività da praticare offrendo maggiori possibilità di scelta ai cittadini che vogliono praticare sport – spiega l’assessore allo sport, Serena Frediani-. Questi corsi hanno l’importante obiettivo di promuovere l’attività fisica sul territorio e quindi il benessere psico-fisico delle persone ed anche i valori legati alla pratica sportiva secondo un concetto di sport accessibile a tutti. Anche per l’edizione che sta per iniziare abbiamo voluto puntare principalmente sulla partecipazione delle associazioni sportive che fanno parte del Forum per valorizzare le competenze e l’impegno delle organizzazioni del nostro territorio, che rappresentano una risorsa importante per la nostra comunità”

Di seguito tutti i corsi in programma:

Percorsi sportivi: atletica leggera, basket, basket (nati 2004-2005), basket 2003, basket avanzato 2003, baskin, danza classica (avviamento), danza moderna, equitazione (avviamento), ginnastica ritmica, ginnastica tone up, karate per adulti, karate per adulti over 65, karate per bambini, mini volley, minibasket, minibasket aquilotti (2008-2010), minibasket esordienti (2006-2007), minibasket pulcini (2012-2013), minibasket scoiattoli (2010-2011), minivolley (2008-2013), palla rilanciata, pallamano, pallavolo under 12, pallavolo under 13, pugilato, pugilato amatoriale adulti light boxe (avviamento), pugilato giovanile (5-13 anni) avviamento, pugilato amatoriale light box (a partire dai 13 anni), pugilato under 18, super basket (2001-2002), supermini volley, super volley (2002-2003), super volley avanzato (2002-2003), twirling, tennis tavolo (avviamento), volley (2006-2007), walking football (calcio camminato), winter sport (soggiorno 26-29 dicembre 2018), winter sport week end (soggiorno 8-10 marzo 2019).

Percorsi per il benessere psico-fisico dell’individuo: A.F.A. (attività fisica adattata), aerofantasy (pilates), aerofantasy (step-tonificazione), aerofantasy (zumba-tonificazione), attività motoria adulti, attività circensi, autodifesa donne (12 lezioni), cardio-pilates, danza adulti, difesa personale, esercizi posturali con bosu, ginnastica dolce (A.F.A.), ginnastica per la terza età (A.F.A.), ginnastica posturale (A.F.A.), ginnastica preventiva osteoporosi (A.F.A.), giocodanza, microcirco, motoria adulti (A.F.A.), pilates, psicomotricità infantile, step&gag, total body, yoga della risata, yoga flex, zumba.

I corsi si svolgeranno in strutture sportive situate a Capannori, Lammari, Marlia, Zone, Camigliano e San Leonardo in Treponzio.