Al via gli allenamenti per il Basket Femminile Porcari in vista della stagione agonistica

PORCARI – Partite! Anche il Basket Femminile Porcari ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione agonistica. Le prime a ritrovarsi sul parquet del Palasuore sono state le ragazze della prima squadra, che disputerà il campionato di Promozione. A guidarle coach Stefano Corda, che con grande entusiasmo e convinzione ha deciso di proseguire la sua avventura nel club gialloblu. E addirittura il suo impegno è raddoppiato: Corda infatti allena anche il gruppo Under 18, che ha ripreso la preparazione venerdì. Una scelta voluta dalla società in considerazione del fatto che più di una ragazza Under 18 nel corso della stagione potrà essere aggregata alla squadra di Promozione.

I due team precedono di pochi giorni le altre squadre. Lunedì infatti inizierà gli allenamenti il gruppo Under 16 affidato a Simone Taddei e si ritroveranno anche le ragazze dei gruppi Under 14 e Under 13, guidate da Francesca Salvioni.

Da lunedì 9 settembre inizieranno invece le attività del settore minibasket, che è il vero punto di forza della società delle Suore Cavanis. Importanti i numeri con oltre 100 tra bambini e bambine iscritti, a partire dai 5 anni di età. Chi volesse provare questo sport può presentarsi al Palasuore o contattare la responsabile del Centro minibasket Adele Fanucchi (338 5933765) e può partecipare in forma assolutamente gratuita a qualche seduta.

La “prima squadra” del settore minibasket, quella Esordienti, precederà il resto del gruppo e inizierà gli allenamenti lunedì 2 settembre.