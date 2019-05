Al via dal 1° giugno il servizio notturno della Polizia Municipale a Capannori

CAPANNORI – L’amministrazione Menesini ha istituito anche per l’estate 2019 il servizio notturno della Polizia Municipale che prenderà il via il prossimo 1° giugno e resterà attivo fino alla fine di settembre. Una pattuglia con tre agenti a bordo presterà servizio dalle ore 19 alle ore 1 per tre sere alla settimana, prevalentemente nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. Un servizio improntato a garantire una maggiore sicurezza sul territorio.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale e quindi il controllo della viabilità per combattere principalmente il fenomeno dell’alta velocità e della guida in stato di ebbrezza, quest’anno il servizio è stato potenziato grazie alle 6 telecamere che l’amministrazione comunale ha installato sulle principali arterie del territorio (via di Sottomonte a Guamo, via di Tiglio a San Leonardo in Treponzio, via Domenico Chelini a Tassignano all’incrocio con via Carlo Piaggia e via del Casalino, via Nuova a Segromigno in Monte e via Pesciatina in due postazioni). Gli occhi elettronici sono infatti in grado di individuare i veicoli privi di assicurazione, con la revisione scaduta o rubati. Gli agenti in servizio attraverso un apposito tablet riceveranno in tempo reale le informazioni inviate dalle telecamere e saranno così in grado di intervenire prontamente. La pattuglia notturna della polizia municipale sarà attiva anche sul fronte della sicurezza urbana per la prevenzione dei reati e in particolare dei furti garantendo una verifica immediata delle segnalazioni dei cittadini che pervengono al comando della polizia municipale o su whatsapp (grazie al servizio ‘whatsappiamo sicurezza’).

Il servizio notturno prevede anche il controllo di parchi pubblici, pubblici esercizi, sagre e manifestazioni per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della quiete pubblica.

“Torna anche quest’anno il servizio notturno della polizia municipale, un’attività molto importante per potenziare la sicurezza sul territorio in particolare durante i fine settimana del periodo estivo – afferma l’assessore alla sicurezza urbana Lia Miccichè-. Il servizio è mirato, da una parte alla prevenzione dei reati e in particolare dei furti, grazie ad una stretta collaborazione tra cittadini e polizia municipale che può intervenire immediatamente in seguito alle segnalazioni ricevute e, dall’altra, a prevenire i fenomeni dell’alta velocità e della guida in stato di ebbrezza che si verificano maggiormente proprio durante le ore notturne degli week end estivi. Da evidenziare che quest’anno i controlli su strada saranno ancora più efficaci grazie alle nuove telecamere che abbiamo installato sulle principali arterie del territorio”.

Per rendere ancora più efficiente l’attività della polizia municipale l’amministrazione comunale ha deciso di potenziare il parco mezzi in sua dotazione con quattro nuovi mezzi: un’auto ibrida, due fuoristrada che possono essere utilizzati anche per le funzioni di protezione civile e un mezzo attrezzato per il rilievo di incidenti stradali.