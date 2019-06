Al via all’Ambrosiana di Pietrasanta la quarta semifinale del “Road to Blues Festival”

PIETRASANTA – Si terrà sabato sera all’Ambrosiana Music Live & More di Pietrasanta la quarta semifinale del “Road to Blues Festival”, il concorso (organizzato da Alessandro Genovesi, Sandro Paoli, Maurizio Mariani e Francesco Mattei) che consentirà alle band finaliste di esibirsi dal vivo in occasione della quinta edizione del Blues Festival, esteso quest’anno a sette serate (dal 4 al 6 e dall’11 al 14 luglio).

Saranno cinque i gruppi a sfidarsi sabato, due dei quali accederanno direttamente al main stage: Homeless Blues Band (Lucca), O.S. Jazz Band (Pisa), Slow Train (Forlì), Danilo Camisa Band (Parigi), Alienanza (Seravezza). La giuria, composta da musicisti ed esperti, avrà il compito di giudicare le performance delle band e di decretare quelle vincitrici. Ad imporsi nelle prime tre semifinali sono stati Franz Kleine Orchestra, Mad Rivals & Friends, Mick & The Funny Grannies, Downtown Duo, Canned Blues e Tommaso Aspetta in via Pomaia.

Il Blues Festival è organizzato dall’associazione culturale Alexandre Mattei nata in ricordo del musicista pietrasantino prematuramente scomparso nel 2015 e rappresenta uno tra i principali eventi musicali dell’estate versiliese: oltre 8mila le presenze nelle tre serate dell’edizione 2018 svolta nel giardino di Palazzo Mediceo (di fronte all’entrata principale dell’edificio patrimonio dell’Unesco).