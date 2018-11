Al via al Museo Athena la mostra sul popolo Tuareg del Niger

CAPANNORI – Si intitola “I Tuareg del Niger” la mostra che martedì 20 novembre alle ore 17 sarà inaugurata al museo Athena di Capannori. È promossa dal Comune di Capannori assieme all’Istituto storico lucchese sezione Auser Serchio e all’Associazione Lucca Tuareg nell’ambito della nona edizione della rassegna “Alla scoperta dell’Africa. Tra storia e attualità”.

I temi della mostra, curata da Marco Puccinelli, sono il Niger attuale, l’origine dei Tuareg e il loro modo di vita. L’esposizione conta fotografie, oggetti di artigianato, pubblicazioni e informazioni sul popolo.

Nell’ambito della rassegna, curata da Giancarlo Caselli per proseguire idealmente l’opera di Carlo Piaggia di far conoscere l’Africa, sono previsti anche tre incontri. Il primo, in programma martedì 20 novembre alle ore 18 si intitola “Il Niger e i flussi migratori sul Mediterraneo” ed è tenuto da Gino Barsella, responsabile regionale del Lazio per l’Africa settentrionale del CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati onlus).

Il secondo incontro, dal titolo “L’attività dell’associazione Lucca Tuareg nel territorio dei Tuareg del Niger” è in programma il 27 novembre alle ore 17.30. Parteciperanno Paola De Luca e Mario Severi dell’associazione. Interverrà Mohamed Salah, presidente della cooperativa agricola “Tarit” di Ingall (Niger).

Il terzo appuntamento si svolgerà il 15 dicembre alle ore 17.30. Ibraim Kane Annour, un Tuareg, presenterà il libro “Il deserto negli occhi”. Alle 18.30, inoltre, Giancarlo Caselli dell’Istituto Storico Lucchese sezione Auser Sesto presenterà il volume “Etiopia sulle orme di Carlo Piaggia” che raccoglie il materiale della scorsa edizione della rassegna.

La mostra sul popolo Tuareg del Niger rimarrà visitabile fino al 15 dicembre con orario 9-12 dal lunedì al sabato e anche dalle 14.30 alle 17.30 il martedì e il giovedì. L’ingresso è gratuito.