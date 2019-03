Al via ad Artemisia la ludoteca itinerante di Capannori

CAPANNORI – Con un laboratorio di pittura ispirato a Pollock e la presenza di trenta bambini, ha preso il via al polo culturale Artèmisia di Tassignano il progetto della ludoteca itinerante “Veniamo a giocare con te”, realizzato nell’ambito del progetto Lucca In dal Comune di Capannori, in collaborazione con Caritas Diocesana, Amici del Libro e Amici del Melograno. Il primo evento si è svolto proprio ieri (giovedì 7 marzo , aperto dai saluti dell’assessore alle politiche educative del Comune di Capannori Francesco Cecchetti. La ludoteca si sposterà su tutto il territorio per fornire a genitori e bambini l’opportunità di condividere esperienze educative di qualità vicino a casa, come laboratori negli asili nido, corsi rivolti ai genitori, ma anche attività manuali, giochi antichi, musica ed esperienze in mezzo alla natura.

La ludoteca ad Artemisia sarà aperta anche il 4 aprile, 2 maggio e il 6 giugno; farà anche tappa alla biblioteca “M. Tobino” di Camigliano (lunedì 18 marzo, 1 aprile, 29 aprile, 20 maggio, 27 maggio, 10 giugno, 24 giugno), alla biblioteca “Il Melograno” di S. Leonardo in Treponzio (giovedì 14 marzo, 11 aprile, 18 aprile, 2 maggio, 16 maggio, 6 giugno, 13 giugno) e alla “Bottega 5 Pani”, nella sala parrocchiale della chiesa di Massa Macinaia (martedì 12 marzo, 9 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 9 luglio). L’orario degli incontri sarà sempre dalle 16 alle 18.30 e la partecipazione è libera. Si raccomanda comunque di comunicare la partecipazione all’email ludotecacapannori@nullgmail.com per favorire l’organizzazione dei laboratori.

La ludoteca itinerante è realizzata grazie al progetto “Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà” che ha vinto il bando per la prima infanzia dell’impresa sociale “Con i bambini”.