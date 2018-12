Al via a Villa Bertelli un corso gratuito di videomaking a cura dell’Associazione Culturale Alcedo

VIAREGGIO – Giovedì 13 dicembre alle ore 21.00 presso Villa Bertelli, si svolgerà la presentazione del Corso gratuito di Videomaking a cura dell’Associazione Culturale Alcedo. Il progetto, fa parte dei sette che hanno ottenuto il contributo dall’Amministrazione Comunale in seguito al bando pubblico per sostegno a progetti di pubblica utilità rivolto alle associazioni. Il corso avrà come obiettivo quello di fornire le fondamentali nozioni teoriche e pratiche per apprendere tutte le fasi preparatorie ed esecutive per la realizzazione di un video: la comunicazione visiva, lo studio di un concept che guiderà tutto il lavoro creativo, le regole fotografiche applicate al video, le tecniche di ripresa e relative strumentazioni oggi utilizzate e come utilizzare i social network per pubblicizzare la propria attività o passione tramite video. Il corso, aperto a tutti coloro che intendono perfezionare le proprie competenze al fine di creare spot, videoclip, trailers, reportages, documentari, video istituzionali per aziende ed enti pubblici, eventi, conventions, cortometraggi e sviluppare progetti dinamici tenendo conto delle sempre più innovative tecniche comunicative, regole fotografiche e narrative ottenendo un risultato più professionale e competitivo. Alla fine del corso è prevista la realizzazione di un video. Le iscrizioni verranno raccolte giovedì 13 durante la presentazione. Di seguito il calendario completo delle lezioni:

LEZIONE 1: PRESENTAZIONE CORSO E STRUMENTI DA USARE – giovedì 13 dicembre ore 21

LEZIONE 2: VIDEO FATTI BENE E VIDEO FATTI MALE – giovedì 17 gennaio ore 21

LEZIONE 3: VITA DA VIDEOMAKER – CON VIDEOMAKER PROFESSIONISTA – giovedì 24 gennaio ore 21

LEZIONE 4: LUCI IN STUDIO – CON FOTOGRAFO PROFESSIONISTA – giovedì 31 gennaio ore 21

LEZIONE 5: GESTIRE L’AUDIO – CON FONICO PROFESSIONISTA – giovedì 7 febbraio ore 21

LEZIONE 6: PROVA PRATICA – giovedì 14 febbraio ore 21

LEZIONE 7: CREARE UN VIDEO PARTE 1 – giovedì 21 febbraio ore 21

LEZIONE 8: REALIZZAZIONE DEL VIDEO – data da definire

LEZIONE 9: COME MONTARE UN VIDEO PARTE 1 – data da definire

LEZIONE 10: COME MONTARE UN VIDEO PARTE 2 – data da definire

LEZIONE 11: UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK PER PUBBLICARE VIDEO – CON YOUTUBER OSPITE – data da definire