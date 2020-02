Al via a Viareggio il corso per diventare Clown Dottori

VIAREGGIO – Al Cantiere Sociale potrete studiare per diventare Clown Dottori. A partire dal 29 Febbraio si svolgerà un corso tenuto dalla cooperativa ONLUS “Chez nous …le cirque!”.

I Clown Dottori sono operatori socio-sanitari professionali che applicano i principi della comicoterapia in contesti di disagio socio-sanitario.

Il luogo in cui questa figura professionale è più riconosciuta è certamente il Reparto Pediatrico, dove i Clown Dottori operano per rendere migliore la qualità della degenza dei bambini, per facilitarne le cure e, puntando all’ottimizzazione relazionale delle risorse coinvolte, per fare dell’intero reparto l’obiettivo dell’intervento terapeutico.

Un corso altamente professionalizzante giacché Chez nous …le cirque! lavora già attivamente all’interno di ASL e non solo. Le materie proposte per il corso sono tante: Comico Terapia, Magia, Palloncini, Psicologia dell’età evolutiva, Igiene e Profilassi Ospedaliera, Trucco e costume e infine un tirocinio in ospedale.

Per l’iniziativa organizzata presso il Cantiere Sociale in Via Belluomini 8 in collaborazione con la compagnia I Chicchi d’Uva, sono aperte le iscrizioni fino a sabato 15 Febbraio. Per informazioni: 331.5765253