Al via a Lucca il “Festival della Risata”, incontri ed esibizioni in programma

LUCCA – Il 10 e 11 maggio 2019 Lucca sarà protagonista della prima edizione del Festival della Risata. Due giorni per animare il centro storico, ridere insieme e approfondire al contempo tematiche anche importanti, ma sempre con il sorriso sulle labbra.

La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca (è inserita nel calendario degli eventi “Vivi Lucca”) e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, è realizzata in collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara e il Centro Commerciale Città di Lucca, mentre alcuni eventi si svolgeranno in collaborazione con il Festival del Volontariato.

A presentare l’iniziativa: Matteo Pomini, presidente del Centro Commerciale Città di Lucca di Confcommercio; Stefano Ragghianti, assessore alla cultura del Comune di Lucca; Erika Citti ed Elisa D’Agostino, associazione culturale E&E – Events and Executive; Matteo Cesca, comico e direttore artistico del festival; e Giulio Sensi del Festival del Volontariato.

Il progetto nasce dall’associazione culturale E&E – Events and Executive, costituita dall’idea di due giovani lucchesi, Erika Citti ed Elisa D’Agostino, note per la loro collaborazione con diverse realtà culturali. Il Festival della Risata è un evento unico nel panorama toscano, suggestivo, che possa emozionare, far ridere e divertire, ma anche che sappia introdurre, con ilarità, a temi di rilevanza sociale e scientifica da poter diffondere soprattutto al pubblico delle nuove generazioni, quel pubblico che a volte fatica a comprendere il linguaggio “serio” dell’adulto. Riso e risata sono un binomio che unisce diverse generazioni. Non a caso il direttore artistico sarà Matteo Cesca, giovane comico lucchese, noto al grande pubblico oltre che per i suoi spettacoli teatrali, anche per la sua partecipazione al programma sulle reti Mediaset “Colorado”.

Il festival della Risata, porterà a Lucca comici di eccezione a partire da Raul Cremona, amato dal grande pubblico per la sua partecipazione a trasmissioni televisive come Mai dire gol (dove faceva tra gli altri il Mago Oronzo e poi Silvano il mago di Milano), a Radio 2 Rai dove interpretava il giovane “sfigato” Jacopo Ortis, a Zelig dove era il profeta Omen, fino a Crozza Live con il suo Steve Jobs “cialtrone”. Cremona, insieme ad Alessio Tagliento (autore, tra gli altri programma di Zelig, Colorado Cafè, Quelli che il Calcio) sarà protagonista di un incontro sulla comicità, condotto dal comico lucchese Matteo Cesca, alle 18 del 10 maggio all’auditorium, della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Evento in collaborazione con il Festival del Volontariato.

Sempre sabato 10 maggio, alle 16, all’auditorium della Fondazione banca del Monte di Lucca) protagonisti di un incontro a tema “La comicità sul web” gli Spinoza.it con Stefano Andreoli, per la conduzione di Andrea Montaresi. Gli Spinoza.it sono un vero fenomeno della rete: un blog satirico collettivo a cura di Stefano Andreoli e Alessandro Bonino, coadiuvati da un nutrito staff di menti altrettanto malate pluripremiato dal pubblico e dalla critica (vincitori tra l’altro del premio internazionale della Satira di Forte dei Marmi. Evento in collaborazione con il Festival del Volontariato.

Sabato 11 maggio, in collaborazione con Confcommercio e il Centro Commerciale Naturale Città di Lucca si terranno gli spettacoli gratuiti, itineranti nelle piazze con i migliori giovani talenti selezionati dal concorso nazionale indetto fra gli under 45. Dalle ore 11 alle 19,30 i migliori 8 scelti fra i partecipanti trasformeranno la città in un palcoscenico a cielo aperto, nel corso della festa “Comici allo sbaraglio”. A concludere il festival uno spettacolo itinerante animato dalla Banda Bassotti che accompagnerà i prescelti dalla giuria di esperti, nelle più prestigiose piazze del centro cittadino dove si esibiranno, alternandosi con il direttore del festival Matteo Cesca, in una bagarre tutta da ridere. Lo spettacolo itinerante si fermerà anche in piazza Napoleone, ospite del Festival del Volontariato, dove il vincitore del concorso si potrà esibire per i volontari e sul palco in diretta su Radio Star. Alle 20 il gran finale del concorso: con la premiazione sotto il Loggiato della Confcommercio di Lucca in via Fillungo 121 con aperitivo offerto agli addetti ai lavori, dal Centro Commerciale Naturale Città di Lucca.

Il programma completo

Venerdi 10 Maggio 2019

Ore 11 Centro Culturale Agorà: Ridere fa bene. Conversazione con il Dr.Enrico Marchi e la Dr.ssa Claudia Carmassi (ricercatrice, Clinica Psichiatrica Università di Pisa), psichiatri.

Ore 15.30 Auditorium Fondazione Banca del Monte: La comicità sul web: Ospiti: spinoza.it con Stefano Andreoli. Conduce Andrea Montaresi – in collaborazione con il Festival del Volontariato.

A seguire incontro con gli attori Chiara Spoletini e Stefano Moretti sul progetto auto-prodotto Chiara & Stefez – instagram.com/chiaraestefez

Ore 18 auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca: Incontro con Raul Cremona: due chiacchiere sulla sua carriera e sulla comicità nel Cabaret. Interviene Alessio Tagliento (autore, tra gli altri programma di Zelig, Colorado Cafè, Quelli che il Calcio). Conduce: Matteo Cesca – In collaborazione con il Festival del Volontariato.

Ore 21 al Teatro Nieri a Ponte a Moriano: Lettura del racconto Breve “Briciola” edito da Gemma Edizioni a cura dell’autore Andrea Mattei

21,30 al Teatro Nieri a Ponte a Moriano Spettacolo Teatrale Modigliani di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci con Michele Crestacci. Ouverture allo spettacolo.

Sabato 11 Maggio 2019

Ore 9 Centro Culturale Agorà: Prevenzione dentale in età pediatrica: impegno multidisciplinare. Conduce la Dr.ssa Elena Giannotti, odontoiatra. Interverranno Dr. Ferruccio Barsotti -pediatra – e Dr.ssa Francesca Fanucchi -nutrizionista.

In contemporanea: Baby sitting teatrale con Laboratorio per i più piccoli “1,2,3, Sorridi” a cura de La Cattiva Compagnia Teatro. Durante il laboratorio interverranno la Dr.ssa Elena Rosati e Dr.ssa Debora Bonfigli, odontoiatri, per mostrare ai bambini come si esegue un perfetto lavaggio dei denti.

Dalle 11 alle 19,30 Centro Città di Lucca: “Comici alla sbaraglio”: esibizione di 8 comici in 8 piazze della città, (ore 11 in p.za San Francesco; 12 in p.za Bernardini; 13 in Corso Garibaldi; 15 in p.za Napoleone in collaborazione con il Festival del Volontariato; 16 in p.za Cittadella; alle 17 in p.za San Michele; alle 18 a Porta dei Borghi alle 19 in Piazza Anfiteatro) seguiti e accompagnati dalla musica della Banda Bassotti e da Chiara e Stefez . Conduce Matteo Cesca.

Ore 13 in Piazza Napoleone: FLASHMOB “RICUCIRE COL SORRISO”. A cura di: Associazione Ridolina. Organizzazione: Festival del Volontariato. In Collaborazione con: Festival della Risata.