Al via a “La Piazza dei Bambini”, l’evento a Capannori dedicato ai più piccoli

CAPANNORI – Domenica 19 maggio piazza Aldo Moro si trasformerà in una grande area gioco per i più piccoli grazie alla manifestazione ‘La Piazza dei bambini’ promossa dall’associazione ‘Aurea Eventi’ in collaborazione con il Comune. Dalle ore 10 alle ore 20 la piazza davanti al Municipio ospiterà varie aree ludiche: dall’area dei dinosauri a cura di Michelangelo Ricci paleontologo e scultore all’area della Lego, dall’English Area a cura di Labsitters che insegnerà il primo approccio alla lingua inglese all’area ‘Spa’ dedicata ai cani a cura di Francesca Ambrosini e Filippo Petrone.

Ci saranno inoltre alcuni pony che porteranno i bambini a passeggiare, un’area laboratori e truccabimbi a cura di Alice l’animatrice, uno spazio danza curato da Armonia Danza Capannori e un’area di disegno e pittura a cura di Luca Stella disegnatore per l’infanzia. Presente inoltre uno spazio ‘Imparare giocando’ a cura di Kartè. Saranno presenti anche gonfiabili e giochi con le bolle di sapone. In programma anche ‘Favoleggiando di fiaba in fiaba’ a cura di Sunymao e Cosplayer live! In programma inoltre alcuni spettacoli dalla pedana con la presenza di personaggi vestiti come nelle favole Disney.