Al via a Camaiore il “Festival Natura Viva: cibo, arti e sapori”

CAMAIORE – Tutto pronto a Camaiore per il weekend del “Festival Natura Viva: cibo, arti e sapori”, manifestazione organizzata da Eco Versilia in collaborazione con il Comune di Camaiore, in calendario il 4 e 5 maggio. Una due giorni dedicata agli stili di vita sostenibili, ma anche all’intrattenimento, al benessere e alla gastronomia di qualità. Conferenze, incontri e spettacoli si alterneranno alla ricca mostra mercato di prodotti biologici e naturali, agli stand gastronomici e a una sezione riservata ai laboratori per i più piccoli. La mostra mercato sarà aperta il sabato dalle 9.30 alle 21.00 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00 con il settore gastronomia disponibile fino a dopocena. Tutti gli incontri e i laboratori sono a ingresso gratuito.

L’apertura del Festival è fissata per domani alle 10.30 presso il Museo d’Arte Sacra, con il Sindaco Alessandro Del Dotto, Alessio Ciacci e il gruppo “Insieme si può” di Camaiore per parlare di economia circolare e del problema dell’invasione della plastica. Ospite d’onore, il carrista Roberto Vannucci che con la sua costruzione di prima categoria “Alta marea” ha riportato al centro del dibattito la catastrofe ambientale causata dalle plastiche che finiscono nel mare.

L’edizione 2019 ha l’ambizione di stringere ulteriormente il legame con il territorio camaiorese come testimonia la proficua collaborazione con il Tavolo di lavoro di indirizzo permanente sull’Agricoltura e il progetto “Agenda per la qualità del cibo” su tematiche quali la filiera corta, il chilometro zero e il biologico declinato con le aziende locali tra innovazione e tradizione. Un legame che troverà la sua realizzazione nella tavola rotonda di sabato 4, alle ore 15.00 in piazza San Bernardino da Siena, sul tema del recupero dei terreni incolti e sulla biodiversità.