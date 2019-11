Al via a Camaiore il concorso “Una casa, un Presepe”

CAMAIORE – Il Comune di Camaiore organizza la sesta edizione del concorso denominato “Una casa, un Presepe”, tesa alla valorizzazione della tradizione popolare relativa alla realizzazione di presepi presso le abitazioni private. La partecipazione al concorso è riservata alle natività allestite nel territorio comunale di Camaiore (residenza anagrafica) che, pena l’esclusione, facciano pervenire la domanda di partecipazione, reperibile sul sito dell’ente nell’area tematica “Cultura e Spettacolo” – sezione “Modulistica e servizi online”, entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2019.

Al fine di poter consentire la valutazione dei presepi, sarà necessario l’invio in formato digitale o supporto cartaceo (formato massimo 20×30) delle foto del presepe realizzato, con indicate le dimensioni che dovranno corrispondere alle categorie di presepi ammesse al concorso che sono le seguenti tre:

• piccole dimensioni Piano appoggio presepe entro 1 mt. per ogni lato

• medie dimensioni Piano appoggio presepe da 1 mt. a 5 mt. per ogni lato

• grandi dimensioni Piano appoggio presepe oltre i 5 mt. per ogni lato

*Nel caso di piano di appoggio circolare, la dimensione da prendere in considerazione per valutare la categoria di appartenenza del presepe sarà quella del diametro.

Al fine di stilare una classifica dei presepi partecipanti, verrà costituita una giuria con il compito di valutare i presepi: la commissione sarà formata dal Sindaco o suo delegato, da un rappresentante della Parrocchia e da un cittadino nominato dal Sindaco su proposta delle associazioni culturali.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Camaiore, piazza San Bernardino 1 – 55041 – Camaiore entro il 20 dicembre 2019 (non farà fede la data di spedizione della domanda) oppure a mezzo fax al numero 0584 986264 o per e-mail a protocollo@nullcomune.camaiore.lu.it o cultura@nullcomune.camaiore.lu.it allegando obbligatoriamente una o più foto, in formato digitale o supporto cartaceo, del presepe realizzato per poterne consentire la valutazione. La Giuria si riserva di effettuare i sopralluoghi necessari per la designazione dei vincitori.

Ai primi tre classificati di ciascuna categoria sarà consegnata una targa o un premio realizzato da un artista o artigiano locale. La Giuria ha facoltà di concedere premi speciali. Ad ogni famiglia iscritta al concorso verrà consegnata una pergamena di partecipazione.