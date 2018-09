Al Polo Fiere di Lucca in 6 mila da tutta Italia per i test di ammissione all’Università

LUCCA – In questi giorni, al Polo Fieristico di Lucca si stanno svolgendo le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato che, nell’ambito dell’offerta formativa dell’Università di Pisa, vedono il coinvolgimento del maggior numero di candidati.

Per il quarto anno consecutivo, infatti, l’ateneo pisano ha deciso di trasferire al Polo fieristico lucchese i test, perché ben collegato con i mezzi pubblici e dotato di ampio parcheggio, e perché ritenuto particolarmente idoneo per accogliere e gestire un numero così elevato di candidati.

La stretta collaborazione e le azioni sinergiche messe in campo dall’ateneo pisano con Lucca Crea srl, la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere, partecipata al cento per cento dal Comune di Lucca attraverso la sua holding, hanno consentito di far funzionare al meglio la complessa macchina organizzativa.

A sorpresa, nel primo giorni di svolgimento delle prove il rettore dell’ateneo pisano Paolo Maria Mancarella ha voluto effettuare un sopralluogo per accertarsi che tutto si svolgesse nel migliore dei modi ed ha espresso il sua personale soddisfazione.

«Abbiamo rinnovato la collaborazione con Lucca Crea srl e ne siamo pienamente soddisfatti – ha commentato il rettore dell’ateneo pisano – la struttura è pienamente funzionale e adatta ad accogliere un così alto numero di studenti e l’organizzazione si è rivelata in questi anni impeccabile. Gli aspiranti hanno la possibilità di eseguire i testi nella massima tranquillità, regolarità e ordine».

Insieme a lui il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini che ha espresso la sua personale soddisfazione: «Il Polo fiere – ha commentato – ha un’ottima posizione strategica nel centro toscana, ha dimostrato la sua versatilità e siamo soddisfatti che l’ateneo pisano abbia confermato la propria scelta, potenziando addirittura il numero complessivo di test che qui si svolgono quest’anno».

Le prove sono: per il corso di laurea in Scienze motorie (già svolta il 3 settembre per i 546 iscritti alla selezione per 150 posti). Oggi martedì 4 settembre, la prova di accesso del concorso nazionale per i futuri medici e odontoiatri a cui parteciperanno 1.606 iscritti per i 252 posti a disposizione. Il 5 settembre sarà la volta degli esami per l’accesso a Medicina veterinaria (540 iscritti) e il 6 settembre il concorso per Ingegneria edile e architettura (63 iscritti). Il 12 settembre si svolgeranno le selezioni per i 13 corsi delle professioni sanitarie, a cui parteciperanno 1.763, in più numeroso, per 558 posti disponibili. Il 14 settembre si sono aggiunte poi i test per le Scienze della formazione primaria.