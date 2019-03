Al parco fluviale di Lucca il sopralluogo per verificare gli interventi necessari

LUCCA – A breve inizierà la manutenzione ordinaria del parco fluviale con la sistemazione del fondo stradale, rendendo la superficie priva di avvallamenti e buche. Solo un piccolo intervento puntuale, con l’obiettivo di arrivare ad un miglioramento complessivo della fruizione dell’area, attraverso un progetto strutturato, che deve iniziare da un’attenta fotografia della realtà, per questo motivo sono in corso specifici sopralluoghi da parte degli uffici comunali.

Ieri pomeriggio, l’assessore ai lavori pubblici Marchini, i tecnici preposti e la polizia municipale, si sono recati sulla riva destra del Serchio, da Monte S. Quirico fino a Ponte S. Pietro e poi spostati sulla riva sinistra fino a Cerasomma, verificato così in modo puntuale la necessità della segnaletica e dei cancelli, per impedire il transito ai mezzi a motore. Sarà possibile, una volta realizzate tali opere, continuare a parcheggiare le auto nell’immediata vicinanza degli accessi del parco fluviale, senza però poter transitare lungo la strada sterrata, che deve restare ad uso esclusivo di pendoni, ciclisti e dei soli veicoli autorizzati (proprietari e coltivatori dei fondi). Queste aree di sosta, potrebbero a lungo termine, essere monitorate da telecamere di videosorveglianza per scoraggiare furti e danneggiamenti, ad oggi tropo frequenti, e che disincentivano in parte la frequentazione del parco fluviale, che gode comunque di una forte attrattiva per la sua incredibile bellezza.

I sopralluoghi continueranno nelle prossime settimane, per verificare gli interventi necessari sull’intero tratto che ricade nel Comune di Lucca.