Al nautico di Viareggio un flash mob per dire “no” alla violenza sulle donne

VIAREGGIO – Flash mob al Nautico per dire «no» alla violenza sulle donne. Alunni e docenti dell’Artiglio si sono dati appuntamento nell’aula magna della scuola per dar vita all’iniziativa sostenuta da tutti gli insegnanti e molto apprezzata dal dirigente scolastico Nadia Lombardi, anche perché gli allievi dell’Istituto tecnico cittadino sono per la maggior parte maschi e la sensibilizzazione su queste tematiche risulta importantissima.

«L’idea – spiegano le professoresse – è nata con l’obiettivo di stimolare nei ragazzi una riflessione sul femminicidio e per favorire la crescita degli adolescenti, considerando il “genere” come un apprendimento necessario. La sensibilizzazione su questa tematica ovviamente – sottolineano le insegnanti – avviene durante tutto il percorso scolastico, tra i banchi di scuola e con appositi progetti». Infine i docenti ringraziano la 3 A ed in modo particolare Alberto Ballerini per la creazione del cartellone con l’aiuto degli studenti diversamente abili.