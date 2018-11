Al Museo Athena la fotografia d’epoca racconta il “Mondo contadino in Provincia di Lucca”

CAPANNORI – L’attività nei campi, negli allevamenti, nelle corti e nelle abitazioni lucchesi nel Novecento. Sono questi i temi della mostra di foto d’epoca “Mondo contadino in provincia di Lucca” che sarà inaugurata domani (sabato) alle ore 18 al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori. È promossa dal Comune e dall’associazione culturale Ponte e inserita nel “Circuito off” dell’associazione We Love Ph. Curatore è Sebastiano Micheli dell’associazione culturale Ponte che assieme ad altri soci ha selezionato alcune delle più significative immagini in bianco e nero provenienti dell’archivio fotografico dell’associazione.

L’esposizione rimarrà visitabile fino al 31 dicembre nei seguenti orari: dal lunedì al sabato 9-12.30, martedì e giovedì anche 14.30-17.30.

L’ingresso è libero.