Al MuSA “Dai 6 buoi ai 500 cavalli”: la storia del trasporto a valle dei blocchi di marmo

LUCCA – Domenica 18 agosto si terrà il secondo dei due incontri previsti nell’ambito della mostra attualmente in corso al MuSA, dal titolo “Transit. Il trasporto del marmo”, di Marco Mazzi.

L’incontro che vedrà protagonisti lo storico Francesco Battistini e Antonio Giannini, guidatore di tir del marmo, si incentrerà sulla stretta connessione che lega da sempre l’escavazione del marmo apuano con le strade che ne hanno permesso, nel corso dei secoli, il trasporto dalle cave al piano. Battistini ricorda che “le due storie sono collegate al punto che le prime vere strade carrozzabili delle Apuane furono costruite proprio in conseguenza dell’escavazione del marmo”.

Su queste prime strade, tra il tardo ‘800 e il primo ‘900, il mezzo di trasporto più diffuso era il carro trainato da coppie di buoi, sostituito via via dai trattori a vapore. Nello stesso periodo fu avviata anche la progettazione della rete di trasporto carrarese su rotaia (pensata soprattutto per l’invio a destinazione del marmo) che si sviluppò progressivamente fino al secondo dopoguerra, quando il prezioso materiale cominciò ad essere trasportato su gomma.

Da allora i protagonisti sono i camion. I loro aspetti tecnici, che permettono di percorrere quotidianamente le impervie strade “di arroccamento”, saranno al centro della testimonianza di Antonio Giannini che, con l’aiuto di alcuni aneddoti, racconterà le specificità del suo lavoro, nonché gli inevitabili rischi che esso comporta.

L’appuntamento, nella corale voce di uno studioso e di un autotrasportatore, è dunque per domenica 18 agosto, alle ore 21:30 al MuSA, via Sant’Agostino 61 (angolo via Garibaldi), Pietrasanta. Conduce la serata Stefano De Franceschi del Consorzio CosMaVe.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. E’ gradita la prenotazione sul sito: https://www.musapietrasanta.it/

