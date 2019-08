Al MUG la presentazione del libro di Antonella Serafini “Marmo Rosso”

FORTE DEI MARMI – Domenica 11 Agosto alle ore 18 nel giardino del Museo Ugo Guidi – MUG Vittorio Guidi introdurrà la critica e storica dell’arte Antonella Serafini nella sua seconda esperienza di letteratura gialla che coinvolge Artisti, Galleristi, Artigiani, Laboratori e Fonderie di Pietrasanta.

La misteriosa morte di una artigiana scultrice mette in subbuglio Pietrasanta.

Clara Monti da molti anni collabora con numerosi artisti per la realizzazione delle loro opere, la sua scomparsa è un serio problema per loro.

Il maresciallo Fanfani indaga sulle cause della morte per essere sicuro che si tratti proprio di una disgrazia, nel fare questo entra in contatto con il variegato e affascinante mondo degli scultori che da ogni parte del mondo giungono nella cittadina versiliese.

Lo “aiutano” nelle indagini una gallerista e una critica d’arte. Quest’ultima, giunta sul luogo della disgrazia alcuni istanti dopo che si era consumata, sembra essere in possesso della soluzione dell’enigma, ma non lo sa.