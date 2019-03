Al Lucca Film Festival l’evento Blade Runner 2019 – Tears in rain, con Rutger Hauer

LUCCA – Il reparto eventi del Lucca Film Festival e Europa Cinema annuncia che si svolgerà sabato 30 marzo – dalle 10,30 alle 17,30 presso l’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (Piazza San Martino, 7) – il casting per figuranti e performers di “Tears in rain. Tribute to Blade Runner 2019 with Rutger Hauer”, l’evento principale dell’edizione 2019 di Effetto Cinema Notte in programma sabato 20 aprile a partire dalle 22 in piazza San Michele (Lucca).

Nel futuro immaginato da Philip Dick la storia del film “Blade Runner” è ambientata in un 2019 straordinariamente simile al nostro. <<L’idea è quindi celebrare “l’anno di Blade Runner – dicono gli organizzatori – costruendo un evento intorno al monologo più famoso della storia del cinema “Tears in rain”, che chiude la pellicola>>.

<<Per fare questo abbiamo invitato a Lucca Rutger Hauer – spiegano i direttori artistici Stefano Giuntini e Cristina Puccinelli – l’attore che improvvisò sul set il monologo, divenendone di fatto l’autore, per ricreare “Lacrime nella pioggia” e le atmosfere cyberpunk nella piazza che fu il Foro Romano della città>>.

<<Per partecipare non occorre saper fare qualcosa – continuano gli organizzatori -, basta avere voglia di divertirsi e trasformarsi. Ovviamente saremo contenti anche d’incontrare persone che hanno talenti e attitudini in vari settori performativi. Se volete far parte del nostro evento venite a trovarci: sarà un’occasione per vivere un momento irripetibile e far parte di una vetrina che può valorizzare una vostra capacità, professione o semplicemente farvi divertire>>.

Alla sua settima edizione, la festa di chiusura del Lucca Film Festival e Europa Cinema – battezzata “Effetto Cinema Notte” – è un format che trasforma tutto il centro storico della città in un grande set performante a cielo aperto, grazie alle sinergie con circa cinquanta pubblici esercizi e altrettante associazioni culturali e compagnie teatrali amatoriali del territorio.

Il focus di tutto questo grande contenitore è il Main Event – al centro di comunicazione e promozione, dove a ogni edizione si concentra il grande pubblico -, che dal 2015 è una produzione del Lucca Film Festival e Europa Cinema. Si tratta di un format che omaggia ogni anno gli ospiti del festival, mettendo in scena ogni volta in una diversa location del centro storico di Lucca un tributo al loro cinema. Sono nati così il “Terry Gilliam’s Movie Circus” (piazza Anfiteatro, 2015), la “George Romero’s Zombi Citadel” (piazza Antelminelli, 2016), L’”Oliver Stone War Zone” (piazza Del Giglio, 2017), “The Connection Square – Tribute to Rupert Everett, Martin Freeman & Stephen Frears” (piazza San Michele, 2018). E il 2019 sarà l’anno di Blade Runner.

<<Lucca Film Festival e Effetto Cinema Notte – ha detto Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca – portano nella nostra città il fascino del grande schermo e dei protagonisti che hanno fatto la storia del cinema. La performance di Rutger Hauer ci farà rivivere dal vivo una delle più visionarie opere del Novecento cinematografico: trentasette anni fa Blade Runner seppe narrare e far riflettere milioni di persone sulle inquietanti sorti di un’umanità proiettata nel futuro>>.

<<Il cinema – ha detto Oriano Landucci, presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca – che ha fatto la storia dell’immaginario moderno passa dal nostro auditorium: ecco un’altra occasione di dialogo con il mondo che Lucca effetto cinema offre alla nostra città>>.

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, presieduto da Nicola Borrelli, è tra gli eventi di punta delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Banca Generali Private e Banca Pictet sono i Main Sponsor della manifestazione e le mostre sono prodotte con il sostegno di Societe Generale. Il festival si avvale inoltre del supporto di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar S.p.A, ICare, Martinelli Luce, Wella, Lions Club Lucca Le Mura, Luccaorganizza, Il Ciocco S.p.A, Cantina Campo alle Comete, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca, Comune di Viareggio della collaborazione e co produzione di Provincia di Lucca, Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Teatro del Giglio di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum – Casa Natale, Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti, Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara, CNA Cinema e Audiovisivo Toscana, Istituto Luigi Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), Lucca Comics & Games, la Direzione Regionale di Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e Photolux Festival per la collaborazione.

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della cultura cinematografica. Attraverso proiezioni, mostre, convegni e concerti – spaziando dal cinema sperimentale al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti mediante programmazioni audaci, ma al contempo attentamente studiate; è stato capace di omaggiare personalità affermate del mondo del cinema, di riscoprirne altre e “scommettere” su di nuove. A coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai imposto diventando un appuntamento atteso ed imperdibile in Italia e in Europa.