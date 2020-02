Al Forte prosegue il lavoro della Commissione Pari Opportunità per l’8 marzo

FORTE DEI MARMI – <<Prosegue – spiega il Consigliere Sabrina Nardini – il percorso avviato dalla Commissione Pari Opportunità attraverso il quale si cerca, di anno in anno, di approfondire ed esaltare, nel festeggiare la donna, i tratti che la contraddistinguono e sui quali molto spesso non si riflette, comprese noi donne. Quest’anno il tema è quello del coraggio declinato al femminile. Ed è per questo che siamo lieti che abbia accolto il nostro invito ad essere presente il prossimo 8 marzo a Forte dei Marmi la campionessa italiana di Rally, Rachele Somaschini, affetta fin dalla nascita da fibrosi cistica. Poter incontrare e conoscere chi coltiva con coraggio la propria passione e affronta, allo stesso tempo, una malattia certamente non semplice riteniamo possa essere – continua Sabrina Nardini – il miglior modo per stimolare alla riflessione, specialmente i giovani, su questo tema e sulla bellezza e l’importanza di affrontare e superare quotidianamente i propri limiti>>.

L’incontro con Rachele si terrà Domenica 8 marzo alle ore 17.30 presso il Giardino d’Inverno di Villa Bertelli. A moderare l’intervista Massimo Marsili, direttore della Fondazione Giacomo Puccini.

La Commissione Pari Opportunità ha altresì proposto ulteriori eventi intorno alla Giornata Internazionale della donna.

Dal 2 al 6 marzo, presso la Croce Verde di Forte dei Marmi sarà possibile, per le donne del territorio, effettuare uno SCREENING GRATUITO. L’iniziativa realizzata in collaborazione con la stessa Croce Verde e con l’associazione Donne per le Donne è resa possibile grazie alla disponibilità di 7 medici specialisti. Per coloro che sono interessati a prenotare la propria visita è necessario contattare il numero 0584/874013.

Infine Venerdì 6 marzo alle ore 20.30 a Villa Bertelli avrà luogo il CORSO DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE NEL BAMBINO E NELL’ADULTO, iniziativa pensata per le mamme, genitori, operatori scolastici e chiunque voglia apprendere come affrontare un’emergenza le cui conseguenze possono essere fatali. Il corso è gratuito e a numero chiuso. E’ necessario iscriversi entro il 3 marzo p.v. inviando una mail a pariopportunita@nullcomunefdm.it o telefonando al num 0584280367.