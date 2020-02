Al Forte la passeggiata di Carnevale per la Fondazione Francesco Ticci

FORTE DEI MARMI – Una giornata partita sotto i migliori auspici, complice fin dal mattino uno splendido sole, quella di sabato scorso in una Vittoria Apuana allegramente colorata a festa, per la Passeggiata di Carnevale in maschera. Più che ampia la risposta da parte della cittadinanza, invogliata dal desiderio di divertirsi all’aria aperta ma anche dalla volontà di sostenere, con la propria iscrizione alla manifestazione, l’associazione Francesco Ticci nelle sue attività a supporto delle famiglie del territorio sul tema della dislessia.

Quasi trecentocinquanta persone di tutte le età si sono riversate per le strade di Vittoria Apuana per percorrere in allegra compagnia i circa 2 Km di tragitto, che qualcuno ha, tra l’altro, scelto di ripetere più di una volta: tanti gli adulti, tantissimi i bambini e gli inseparabili amici “a 4 zampe”.

Al termine della passeggiata, come da programma, il Vicesindaco ed Assessore alla Cultura e Turismo di Forte dei Marmi, Graziella Polacci, ha consegnato i premi ai gruppi mascherati più numerosi: come gruppo sportivo più numeroso, la Compagnia della Vela ha ricevuto il buono spesa, offerto dalla ditta Ago Sport, che il Presidente Lorenzo Barberi ha voluto donare alla Scuola materna Caranna; come classi più numerose, le classi 4°A e 4°B della Scuola Primaria Carducci e 2°A della Scuola Primaria Pascoli hanno ricevuto il buono offerto dalla Fondazione Vittorio Veneto da spendere per l’acquisto di materiale scolastico; come gruppi più numerosi, il gruppo Catechismo ed il gruppo Ludoteca hanno ricevuto i premi offerti dalla ditta Ipersoap.

<<E’ doveroso – ha sottolineato il Vicesindaco Graziella Polacci – il nostro ringraziamento a Padre Francesco della Parrocchia di Vittoria Apuana, per la disponibilità e collaborazione, ad Antonio Meccheri, “speaker” della passeggiata, e alle associazioni del territorio, la Compagnia della Vela, la Banda La Marinara, il Gruppo Alpini sezione Forte dei Marmi e la Misericordia di Forte dei Marmi, l’Associazione NazionaleCarabinieri e a tutti i volontari presenti alla manifestazione, che con il loro supporto tecnico ed organizzativo hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

Un plauso particolare a Emiliano Vanalesta della Compagnia della Vela, all’Assessore Anna Corallo e ai Consiglieri comunali Massimo Lucchesi e Alberto Mattugini per la collaborazione.

Una particolare nota di merito va alla nostra cittadinanza, che come sempre dimostra un grande cuore aderendo con entusiasmo e generosità agli eventi che prevedono raccolte fondi a fini di beneficenza>>.