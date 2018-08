Al cinema all’aperto di Altopascio arriva Ant Man and the Wasp

ALTOPASCIO – Arena Puccini, il cinema all’aperto in piazza Ospitalieri, si prepara al gran finale con la proiezione di due prime visioni assolute.

Dopo il grande successo di pubblico delle scorse settimane la programmazione prosegue fino al 21 agosto con “Ant Man and the Wasp”, in prima visione.

Si tratta dell’ultima produzione di casa Marvel: dopo gli eventi raccontati in “Captain America Civil War”, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come super eroe che come padre. Mentre cerca di gestire le sue responsabilità familiari, Ant Man si vede assegnata una nuova importante missione da Hope van Dyne e dal Dottor Hank Pym. Scott dovrà quindi indossare ancora una volta la sua tuta da super eroe e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce su una serie di segreti legati al proprio passato.

Il film è diretto da Peyton Reed e vede un cast d’eccezione, come Marvel ci ha abituato, con attori del calibro di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Judy Greer.

Ma non finisce qui: un’altra prima visione, infatti, verrà proiettata in piazza Ospitalieri. Si tratta dell’attesissimo “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa”. Drac, Mavis e tutti gli altri personaggi della serie vampiresca amatissima dai più piccoli saranno protagonisti in piazza Ospitalieri dal 22 agosto al 2 settembre.

Gli spettacoli iniziano alle 21,30. L’intero è di 7 euro, 5 il ridotto.