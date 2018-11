Al centro civico di Quiesa si impara a lavorare a maglia per unire generazioni

LUCCA – Quando l’inverno arriva, non c’è niente di più confortevole del caldo abbraccio di uno scialle e di un maglione di lana. Meglio se fatti con le proprie mani. Per conoscere tutti i segreti e le tecniche del lavoro a maglia, basta partecipare ai laboratori creativi organizzati dalla cooperativa “La Gardenia” in collaborazione con l’associazione “Il Filo di Stefania”.

Sotto la guida di un’esperta, i partecipanti impareranno le tecniche base e l’utilizzo dei ferri circolari, strumenti particolari molto indicati per realizzare cappelli e scaldacollo, ma anche scialli, poncho e maglioni. In tutto, saranno dieci incontri, rivolti agli adulti e ai ragazzi che desiderano avvicinarsi al mondo dell’handcrafts. Gli orari verranno stabiliti di comune accordo con chi parteciperà ai laboratori.

«Questa iniziativa è stata pensata e organizzata non solo come un corso creativo, ma anche come un’occasione per creare legami tra generazioni, per stimolare la socializzazione, lo scambio di idee e di emozioni all’interno di uno spazio, quello dell’ex asilo nido di Quiesa, che può diventare un importante luogo di aggregazione per la città» spiega Sonia Ridolfi, presidente della cooperativa La Gardenia.

Giovedì 8, alle 18, si terrà la presentazione dei laboratori.

Per poter organizzare strumenti e materiali, è gradita la prenotazione al numero 349/552.37.08.