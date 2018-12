Al Carmine il Natale si veste di arte e natura

LUCCA – Si intitola “Seminati d’arte” ed è un’esposizione che per tutto il periodo natalizio animerà lo storico mercato cittadino del Carmine.

La mostra, che aprirà i battenti sabato 15 dicembre alle 11.00 con una inaugurazione alla quale parteciperà anche il sindaco Alessandro Tambellini, avrà ad oggetto la nascita e la crescita della vita attraverso il seme, all’interno di un iperespositore progettato dall’architetto Mauro Lovi, che si trasformerà per l’occasione in una meravigliosa biblioteca del seme vero, artistico e simbolico.

Nel chiostro del Carmine per l’evento si terranno dei laboratori sul tema, con il designer lucchese Tommaso Mancini e con l’artista letterato Max Merler che accompagneranno gli studenti del liceo Passaglia in un percorso dove saranno i ragazzi stessi, in una prospettiva futura, i semi che andranno a germogliare.

La mostra, che sarà aperta ai visitatori fino al 10 gennaio, è organizzata dall’associazione Heritage in collaborazione con il Liceo Artistico Musicale Passaglia e il Comune di Lucca.