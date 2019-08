Al Caffè de La Versiliana con Klaus Davi si parla di turismo in Toscana tra matrimoni Vip e Selfie da favola

PIETRASANTA – In Toscana per dire sì. Quanto è glamour la nostra regione nel mondo? lo scopriremo al Caffè de La Versiliana in programma martedì 6 agosto alle 18.30 nell’incontro, condotto da Claudio Sottili che vedrà protagonista il giornalista e massmediologo Klaud Davi insieme alla blogger Silvia Ceriegi.

La Toscana è da sempre infatti una delle mete predilette per il turismo internazionale e negli ultimi anni ha ulteriormente rafforzato questo suo status grazie a un nuovo tipo di offerta dedicata alla ricerca di luoghi nascosti ed evocativi come dimostrato da una recente ricerca che Klaus Davi ha condotto e che presenterà proprio in occasione del Caffè de La Versiliana.

Dai piccoli borghi sconosciuti, al patrimonio culturale , paesaggistico ed enogastronomico, così come la costa e il mare cristallino : è questo ciò che i turisti apprezzano della Toscana, ma è assolutamente in crescita anche il turismo matrimoniale , immortalato in tantissimi selfie e foto ricordo poi diffuse dalle testate estere, il fenomeno del cosiddetto Wedding in Tuscany. Sulla scia di notissime celebrità che per prime hanno deciso di sposarsi proprio in Toscana, una fra tutte la star hollywoodiana Tom Cruise, hanno fatto poi seguito molte persone comuni che hanno deciso di celebrare le proprie nozze con uno dei tanti incantevoli paesaggi toscani a fare da sfondo. L’incontro al Caffè de La Versiliana, promosso da Fondazione Versiliana e Regione Toscana Toscana Promozione Turistica , è a ingresso liberto e sarà trasmesso su NOI TV. Info 0584 265757

www.versilianafestival.it