Aggressione in carcere, Baccelli: “Solidarietà a agente colpito, situazione allarmante”.

LUCCA – <<Massima solidarietà all’agente vittima di aggressione ieri all’interno del carcere di Lucca. Nel guardare alla situazione dei nostri penitenziari un aspetto che non dobbiamo mai trascurare è che al loro interno vi lavorano persone in condizioni spesso davvero difficili. La questione della sicurezza è quindi una priorità assoluta. Non è il primo episodio del genere che avviene nel carcere di Lucca e in generale in altre carceri toscane, una situazione che quindi desta allarme e va monitorata. Ho intenzione di visitare la struttura al più presto, credo che la politica e le istituzioni abbiano il dovere di verificare da vicino come si vive e si lavora all’interno delle nostre carceri>>.

Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd, commentando l’episodio di violenza ai danni di un agente della polizia penitenziarie avvenuto ieri nel carcere di Lucca.