Agevolazioni tariffarie 2018 per utenze domestiche: da 150 a 75 euro a 300 famiglie

CAPANNORI – Sono in pagamento le agevolazioni tariffarie 2018 messe a disposizione dall’amministrazione comunale per le utenze domestiche, di cui beneficeranno circa 300 famiglie del territorio in base all’Isee, al numero dei componenti, alla presenza di portatori di handicap, o formate da uno o più ultra sessantenni. Di queste, 253 famiglie riceveranno un contributo di 150 euro e 47 famiglie un contributo di 75 euro per un totale di risorse stanziate dall’ente di piazza Aldo Moro pari a circa 42 mila euro. Ognuno di questi nuclei familiari ha beneficiato anche del rimborso della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.

I contributi possono essere riscossi presso tutti gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena (per coloro che hanno fornito l’Iban i contributi saranno accreditati sul conto corrente). I cittadini che hanno diritto al contributo sono stati avvisati dal Comune con una comunicazione a domicilio.

Per il 2018 accanto a queste agevolazioni ce ne sono altre come le misure anticrisi rivolte a disoccupati e cassaintegrati per il rimborso della tariffa rifiuti e delle rette scolastiche (asilo nido, mensa e trasporto) per le quali sono state accolte 43 domande. Sempre per il 2018, 173 famiglie hanno usufruito del fondo straordinario destinato ai nuclei di lavoratori dipendenti e assimilati per la tariffa rifiuti base (esenzione o riduzione del 40%).

In totale sono quindi 516 le famiglie che nel 2018 hanno beneficiato di agevolazioni tariffarie.

<<Con la messa a disposizione di risorse che agevolano il pagamento delle utenze o delle rette scolastiche vogliamo stare concretamente al fianco delle famiglie a basso reddito, di coloro che hanno perso il lavoro o hanno situazioni familiari difficili – spiega l’assessore alle politiche sociali Matteo Francesconi -. Per la nostra amministrazione sostenere le persone che si trovano in situazioni di difficoltà è infatti una vera priorità. Per questo confermiamo anche per l’anno in corso ed il prossimo anno il nostro forte impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione>>.

Il bando per la richiesta di agevolazioni tariffarie resta aperto fino al prossimo 31 agosto. Per le misure anticrisi rivolte alle famiglie in cui almeno un componente familiare sia disoccupato da oltre un mese e iscritto al Centro per l’impiego, in mobilità, in Naspi, in cassa integrazione straordinaria o in deroga o analogo ammortizzatore sociale, la domanda di contributo riguarda il 2019, mentre per le agevolazioni tariffarie per il pagamento delle utenze domestiche rivolte a famiglie numerose o con portatori di handicap, anziani e alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati la richiesta riguarda il 2020. La domanda può essere presentata all’Urp del Comune.