“Agenda per la qualità del cibo”, al via la giornata conclusiva

CAMAIORE – Il percorso partecipativo “Agenda per la qualità del cibo” arriva a conclusione venerdì 22 febbraio con un’assemblea pubblica durante la quale saranno presentati risultati ed impegni futuri. Arriva il momento dei bilanci per il progetto realizzato dai Comuni di Camaiore e Massarosa in collaborazione con l’Associazione Progetto Comune, Comunità Interattive – Officina per la partecipazione, l’Università di Pisa e il Tavolo di lavoro permanente del Comune di Camaiore sull’agricoltura e il territorio. Il percorso vede inoltre il fondamentale sostegno dell’Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione e gode del patrocinio della Regione Toscana.

L’incontro, che si terrà presso l’Auditorium del Consorzio Le Bocchette a Capezzano Pianore, inizierà alle ore 15.45 e prevede un ricco programma di interventi. Dopo i saluti del Sindaco Del Dotto si terranno tre diverse sessioni di studio e approfondimento. La prima dal titolo “Percorsi e politiche locali sul cibo sostenute dalla Regione Toscana” vedrà gli interventi di Francesca Gelli dell’Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione e Vittorio Bugli, Assessore regionale alla Partecipazione. Successivamente il Comune di Livorno e i Comuni della Piana Lucchesi presenteranno i loro progetti in materia. La seconda sessione illustrerà il progetto “Agenda per la qualità del cibo” dei Comuni di Camaiore e di Massarosa grazie ai contributi di Laura Pommella, di Comunità Interattive – Officina per la Partecipazione, del Professor Francesco Di Iacovo del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa edi Mariano Donati Assessore all’agricoltura del Comune di Massarosa. Questa fase sarà chiusa da un momento di confronto tra i partecipanti e l’Amministrazione Comunale. La sessione finale dal titolo “Le politiche agricole nei territori” consta degli interventi di Marina Lauri di Anci Toscana e di Gianluca Barbieri, dirigente della Regione Toscana, referente territoriale per gli uffici regionali dell’Agricoltura (su Massa e Lucca) che illustrerà gli istituendi Distretti Rurali, gli Ambiti territoriali del cibo nonché i principali riferimenti al PIT ed il PIT.

ll pomeriggio si chiuderà intorno alle 18.45 con una degustazione a cura degli operatori della filiera locale che hanno aderito al percorso e al progetto “Sapori di Camaiore”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.