MASSAROSA – L’Assemblea comunale del Partito Democratico ha eletto giovedì sera Adolfo Del Soldato nuovo segretario dell’Unione comunale di Massarosa. Succede a Franco Cima, che aveva annunciato da tempo come il suo impegno, per motivi personale, non sarebbe andato oltre le elezioni, indipendentemente dal risultato.

Nel suo saluto il nuovo segretario ha affermato: “Ringrazio anzitutto Franco Cima per il suo lavoro in anni e circostanze difficilissime. Il Partito Democratico è un’infrastruttura fondamentale della vita democratica e in particolare del centro-sinistra: il mio primo compito sarà di consolidare e rafforzare l’organizzazione dell’unica forza politica stabilmente organizzata del territorio. Ma il partito democratico dovrà essere il perno della ricostruzione di un centro-sinistra più largo, che sia aperto e coinvolga in primo luogo i tanti giovani coinvolti in campagna elettorale e ambienti e persone desiderose di un impegno politico e civile, ma non sempre disponibili a farlo dentro un partito. Questo è il compito che mi propongo, insieme all’opposizione alla amministrazione in carica, un’opposizione non pregiudiziale, ma che andrà fatta sugli atti, sui valori e sui programmi“.