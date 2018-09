Admo in piazza il 22 settembre per sensibilizzare sulla donazione di midollo osseo

VIAREGGIO – Il 22 settembre Match it NOW, giornata nazionale per il reclutamento di donatori di midollo osseo, arriverà anche a Viareggio, in piazza Campioni, dalle 14 alle 21. ADMO Lucca, per l’occasione, sarà presente a Viareggio, in Piazza Campioni, sabato 22 settembre dalle 14 alle 21. La piazza sarà animata per tutta la giornata dai volontari ADMO, accompagnati dalla band musicale Abramo & La Bicicletta a Righe, testimonianze di donatori e di trapiantati, animazione per bambini e molto altro ancora. Tutto farà da cornice al gazebo informativo dove, dopo un colloquio con un medico, sarà possibile tipizzarsi con un semplice tampone salivare. Possono tipizzarsi tutte le persone tra i 18 e i 36 anni non compiuti che godano di buona salute.

Potete seguire le attività di ADMO Lucca sulla pagina Facebook Admo Lucca e trovare le informazioni sulla donazione di midollo osseo sul sitoiltipogiusto.it e admo.it.