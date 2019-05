Addetto alla ristorazione: ancora posti per il corso triennale professionalizzante

LUCCA – Ancora posti disponibili per il nuovo corso di istruzione e formazione IeFP “Accademia Sala e Bar – operatore della ristorazione”, dedicato a giovani dai 14 ai 18 anni, completamente gratuito anche nei materiali didattici (libri) necessari, che quindi non costituiscono in nessun modo una spesa per le famiglie e che permettono di formarsi lavorativamente in tre anni.

Lo gestisce l’agenzia formativa Per-Corso grazie al finanziamento della Regione Toscana; si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani e sono uno strumento teso a ridurre l’abbandono e contrastare la dispersione scolastica.

Il percorso di formazione si svolge nelle aule dell’agenzia formativa (via del Brennero, Lucca) ha una durata triennale e comprende 800 ore di alternanza scuola-lavoro svolte da imprese presenti sul territorio regionali suddivise in 400 ore annue per il II anno e 400 ore per il III anno.

Cosa fa l’addetto alla ristorazione? Lavora in ristoranti, alberghi o mense, al buffet e al servizio, collabora nella vendita di pietanze e di bevande, esegue lavori di preparazione, di pulizia e di logistica. Effettua servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande realizzando semplici menù ed il relativo servizio di ristorante e di bar. Il percorso formativo triennale ha una durata di 3168 ore complessive, articolate per singola annualità con una durata ciascuna di 1056 ore.

La qualifica rilasciata al termine è valida a livello nazionale e spendibile sul mercato del lavoro.