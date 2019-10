Ad Artemisia lo sportello di orientamento lavorativo per i giovani

CAPANNORI – Aiutare i giovani a scrivere un curriculum, cercare le offerte, candidarsi per un posto, prepararsi a un colloquio, sviluppare idee progettuali. È quello che si potrà fare al polo culturale Artémisia a Tassignano grazie allo sportello Progetto Policoro, promosso dall’Arcidiocesi di Lucca in collaborazione con il Comune di Capannori, che a partire dal 28 ottobre sarà attivo il secondo e il quarto lunedì del mese dalle ore 15 alle 18.30. L’obiettivo è quello di aiutare gratuitamente le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 35 anni nell’orientamento nella ricerca del lavoro e nella creazione d’impresa.

“Lo sportello del Progetto Policoro rafforza i servizi di Artémisia – commenta l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Riteniamo particolarmente rilevante la sua collocazione al polo culturale, perché i giovani fra i 18 e i 35 anni sono i destinatari di questo sportello e allo stesso tempo i principali utilizzatori di Artémisia. Per chi si affaccia al mondo del lavoro è importante imparare a curare alcuni aspetti, come il curriculum o il colloquio di lavoro. Aspetti, questi, che saranno una delle attività principali dello sportello che auspico riscuota un particolare gradimento. Ringrazio l’Arcidiocesi di Lucca per questa collaborazione”.

“Da oltre 20 anni il Progetto Policoro della Conferenza Episcopale Italiana si impegna ad accompagnare i giovani verso il lavoro, attraverso proposte di orientamento, di conoscenza delle opportunità e di accompagnamento alla creazione di impresa – afferma l’Arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti -. Nato per le regioni del Mezzogiorno, si è diffuso in tutta Italia a motivo della crisi economica e della crescente disoccupazione giovanile anche nelle regioni del Centro-Nord. Ciò che caratterizza e sostiene le Chiese nel portare avanti il Progetto Policoro è la convinzione che il lavoro non sia un semplice strumento per disporre di un reddito, ma un’opportunità per crescere in dignità, umanità e responsabilità”.

Il Progetto Policoro è un progetto della CEI che è stato attivato nella Diocesi di Lucca nel 2015 ed ha come obiettivo l’accompagnamento dei giovani dai 18 ai 35 anni nell’orientamento e nella ricerca lavorativa.

Il Progetto prevede la presenza di un animatore di comunità, che supportato dall’equipe diocesana (composta da Caritas, Pastorale giovanile e Pastorale sociale del lavoro), intercetta i ragazzi del territorio e promuove iniziative nelle scuole e collaborazioni con le realtà delle filiere. La volontà degli animatori è quella di farsi sempre più prossimi ai ragazzi; da qui nasce l’opportunità di un punto di ascolto nel Comune di Capannori.

Chiara Pellicci, animatrice del Progetto, racconta: ”Diversi sono i giovani che intercettiamo e che vivono nel capannorese. Facciamo incontri nelle classi quinte di tutta la piana e su Capannori è il terzo anno che elaboriamo un percorso di alternanza scuola-lavoro per il Liceo Majorana dedicato a tutte le classi quarte.

Spesso i ragazzi ci richiamano a seguito di questi incontri, perché sentono la necessità di fare una chiacchierata e confrontarsi con qualcuno sul proprio futuro o semplicemente di compilare il curriculum. Ma, anziché incontrarli nel nostro ufficio a Lucca, volevamo esser noi ad andargli incontro. Il Polo Culturale ‘Artémisia’ rappresenta proprio questo luogo di incontro e ringrazio il Comune per averci accolti e per aver riconfermato la nostra presenza”.

Per ulteriori informazioni: “policorolucca” su Facebook e Instagram, email policorolucca@nullgmail.com